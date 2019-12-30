"Астон Вилла" хочет арендовать Дринкуотера

"Астон Вилла" заинтересована в аренде полузащитника "Челси" Данни Дринкуотер на вторую половину этого сезона.

Напомним, минувшим летом Дринкуотера во временное пользование взял "Бернли". Однако 1 января это арендное соглашение истекает и едва ли будет продлено.



Из-за истории с избиением возле ночного клуба Данни сыграл менее часа за "бордовых" в Премьер-Лиге и теперь, вероятно, должен будет искать новое пристанище.



По информации Sky Sports, Джон Терри, ассистент главного тренера "вилланов" Дина Смита, надеется воспользоваться своей дружбой с Фрэнком Лэмпардом, чтобы заманить Дринкуотера в Бирмингем.



29-летний англичанин, у которого остается еще два с половиной года по контракту с "Челси", помог бы "Вилле" справиться с потерей Джона Макгинна, угодившего в лазарет на три месяца с переломом лодыжки.