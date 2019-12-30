Райола подтвердил, что Погба не покинет "Юнайтед" в январе

Агент Мино Райола подтвердил, что полузащитник Поль Погба не покинет "Манчестер Юнайтед" в январе.

С приближением января усилились спекуляции насчет того, что Погба отправится в "Реал" или вернется в "Ювентус", однако главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер раз за разом опровергает эту информацию.



По словам Райолы, верить в этой ситуации стоит Сульшеру, и Погба чувствует себя "нормально" в клубе с "Олд Траффорд".



"Поль всегда уважал "Манчестер Юнайтед", как и "Манчестер Юнайтед" всегда уважал Поля. И Оле — это единственный, кто имеет право выступать перед прессой от лица "Манчестер Юнайтед" и от лица Поля".



"Я подтверждаю то, что говорит Сульшер. Поль не уйдет, и ему нормально от этого. Мы хорошо ладим с клубом. Поля слегка беспокоила травма, и я думаю, это наша главная забота сейчас".



"Поэтому, если у Оле есть какие-то идеи насчет моего игрока, и он хочет поговорить об этом, он знает мой номер. А до тех пор я буду разговаривать с Эдом Вудвордом, потом что он тот человек, с кем я контактирую из клуба. Я никогда не разговаривал с Оле", — сообщил Райола Sky Sports.