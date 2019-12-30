Мойес: "На сей раз не оставлю владельцам "Вест Хэма" выбора"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что на сей раз постарается сделать невозможным для владельцев клуба указать ему на дверь.
Уволив Мануэля Пеллегрини в субботу вечером, спустя сутки "молотобойцы" вернули Мойеса, заключив с шотландским специалистом контракт на полтора года.
Первый период работы Мойеса в "Вест Хэме" был ограничен всего несколькими месяцами. Возглавив "молотобойцев" по ходу сезона 2017/18, Дэвид уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, но клуб не стал продлевать его краткосрочный контракт и решил двигаться в другом направлении — тупиковом, как впоследствии оказалось.
Получив второй шанс в "Вест Хэме", теперь Мойес настроен сделать все возможное, чтобы продлить свое пребывание в клубе за пределы действия контракта.
"Конечно, я был расстроен, но все произошло корректно. Мне сказали, что дальше клуб будет двигаться без меня".
"Однако я думаю, мое возвращение кое о чем говорит — владельцы подумали, что я достаточно хорошо делал свою работу, чтобы получить второй шанс".
"На сей раз я не оставлю им выбора, кроме как продлить мой контракт. Я собираюсь сделать невозможным любой другой сценарий", — цитирует Мойеса Sky Sports.
30.12.2019 19:00
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В своё время сумел собрать боеспособную команду в Эвертоне. Из минусов помню только комплексы топ 4 и стабильно проваленные первые половины сезона.
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Мужчина славится делом, а не словом! (с) Кандибобер.
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удачи
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