Мино Райола объяснил, почему Холанд выбрал не "Юнайтед"

Агент Мино Райола объяснил, почему нападающий Эрлинг Бреут Холанд предпочел продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", а не в "Манчестер Юнайтед".

В минувшее воскресенье "Боруссия" объявила о подписании контракта на четыре с половиной года с Холандом, который перебрался из "Ред Булл" по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов.



Английская пресса немедленно заподозрила, что клуб из Дортмунда буквально подкупил Райолу и отца игрока громадными бонусами, однако Мино уверяет, что Эрлинг Бреут сделал свой выбор совсем из других соображений.



"Каждый говорит насчет "Манчестер Юнайтед", но в нем были заинтересованы 12 клубов".



"Мы провели серьезные переговоры с каждой стороной. В конце концов сам игрок должен был принять решение, которое казалось ему лучшим. Мы общались с каждым и на одинаковых основаниях".



"Я не понимаю, почему в Англии такая шумиха от того, что он выбрал дортмундскую "Боруссию". Он молодой игрок, и у него еще полно времени, чтобы поиграть в Премьер-Лиге за свою карьеру. Мы надеемся, для этого найдется время".



"Он не чувствовал, что это правильный момент, чтобы отправиться в Премьер-Лигу. "Боруссия" — великолепный клуб, и я думаю, он совершил лучший переход для своего развития на данном этапе".



"Молодому парню очень сложно соответствовать требованиям Премьер-Лиги. Он не единственный молодой парень, который не поехал в Премьер-Лигу".



"Выбор в пользу Дортмунда не означает, что он был против чего-то другого. Просто в данный момент это было лучшее решение. Мы не проявили неуважение к кому-либо. Он сказал "нет" 12 другим большим клубам, из Премьер-Лиги и за ее пределами", — сообщил Райола Sky Sports.