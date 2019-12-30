"Челси" не удается договориться с Абрахэмом о новом контракте

У "Челси" возникли затруднения в переговорах с нападающим Тэмми Абрахэмом о новом контракте.

В этом сезоне 22-летний Абрахэм утвердился в качестве основного нападающего "синих", накануне против "Арсенала" забив свой 12-й гол в рамках Премьер-Лиги.



Изменившийся статус Тэмми в команде обязывает клуб наградить прогрессирующего игрока улучшенным контрактом, но как раз с этим у "Челси" возникли проблемы, сообщает The Athletic.



Утверждается, что Абрахэм хочет получать на уровне вингера Каллума Хадсон-Одои — 120 тысяч фунтов в неделю. Такое требование выдвинули представители Тэмми.



Столь внушительную для 19-летнего игрока зарплату Хадсон-Одои получил в сентябре, когда заключил новый контракт. "Челси" был вынужден раскошелиться из-за пристального интереса "Баварии" к Каллуму и того факта, что у воспитанника "синих" уже шел последний год по действующему соглашению.



Добавим, что действующий контракт Абрахэма с "Челси" рассчитан до июня 2022, так что единственный рычаг давления нападающего на свой клуб — это отличная игра.