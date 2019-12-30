"Юнайтед" заинтересован в Жедсоне Фернандеше

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

20-летний игрок сборной Португалии не принимал участия в семи последних матчах "Бенфики", потому что, по слухам, угодил в опалу к своему главному тренеру Бруну Лаже.



По информации Sky Sports, в сложившейся ситуации Фернандеш настроен покинуть Лиссабон. Прямо сейчас представители Жедсона находятся в Англии и ведут переговоры с заинтересованными клубами, одним из которых является "Юнайтед".



Контракт Фернандеша с "Бенфикой" предусматривает отступные в 102 миллиона фунтов, однако в португальском клубе отлично понимают, что они не получат такого рода денег за игрока, который сидит на чемоданах.



Сообщается, что "Юнайтед" может взять Жедсона в аренду с последующим выкупом в конце сезона за 34 млн. фунтов.