"Юнайтед" заинтересован в Жедсоне Фернандеше

Жедсон Фернандеш "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша.

20-летний игрок сборной Португалии не принимал участия в семи последних матчах "Бенфики", потому что, по слухам, угодил в опалу к своему главному тренеру Бруну Лаже.

По информации Sky Sports, в сложившейся ситуации Фернандеш настроен покинуть Лиссабон. Прямо сейчас представители Жедсона находятся в Англии и ведут переговоры с заинтересованными клубами, одним из которых является "Юнайтед".

Контракт Фернандеша с "Бенфикой" предусматривает отступные в 102 миллиона фунтов, однако в португальском клубе отлично понимают, что они не получат такого рода денег за игрока, который сидит на чемоданах.

Сообщается, что "Юнайтед" может взять Жедсона в аренду с последующим выкупом в конце сезона за 34 млн. фунтов.


Метки Бенфика, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 16:50

Количество просмотров Просмотров: 180

Поиск: