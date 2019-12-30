Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

Последние матчи в уходящем календарном году были сыграны. "Ливерпуль" продлил свою беспроигрышную серию, "Челси" совершил камбэк против "Арсенала", а "Шеффилд Юнайтед" впервые в этом сезоне уступил на выезде.





"Уотфорд" снова побеждает



Всего за пару недель во главе команды Найджел Пирсон сумел одержать больше побед, чем было у "Уотфорда" с начала сезона. Его "шершни" выиграли обе домашних встречи — вслед за победой над "Манчестер Юнайтед" последовал разгром "Астон Виллы". В двух этих поединках "Уотфорд" забил треть своих голов в сезоне.



Победа над "Виллой" примечательна и тем, что "Уотфорд" забил два из трех мячей, играя уже в меньшинстве. Для бирмингемцев эта история, впрочем, знакома. Не в первый раз в этом сезоне команда Дина Смита не может воспользоваться численным преимуществом, и красная карточка у соперников — это больше повод для переживаний болельщиков "Виллы". Причины волноваться есть и глобальные: команда вернулась в зону вылета, проиграв пять из шести последних встреч. Дин Смит — следующий менеджер под давлением.



"Норвич" снова удивляет



Команда Даниэля Фарке заслуженно занимает последнюю строчку в таблице, выиграв только один из 13 последних поединков. Но при этом "Норвич" в состоянии удивлять фаворитов — по факту, именно с ними он и проводит свои лучшие игры в сезоне. Домашняя победа над "Манчестер Сити", выездная ничья с "Лестером", а теперь — 2:2 дома с "Тоттенхэмом".



Это не был худший матч "шпор" в этом сезоне. Если брать выступление во втором тайме, после тактических изменений Моуриньо, то "Тоттенхэм" играл более чем неплохо. Это был сильнейший поединок Танги Ндобмеле и еще одна классная игра Кристиана Эриксена. Тем не менее, команда Моуриньо впервые не смогла победить соперника ниже уровнем, и дело было не только в удаче, но и в том, что "Норвич" предложил в атаке. А если удача от кого и отворачивалась, так это "канареек" в случае с отмененным голом Теему Пукки в первом тайме.



Пеллегрини заменил Мойес



Мануэль Пеллегрини давно выглядел обреченным во главе "Вест Хэма". От увольнения чилийца спасали периодические сюрпризы команды. Только дело доходило до критической отметки, как "Вест Хэм" вдруг выстреливал — как это было в матчах с "Челси" или "Саутгемптоном". Затем "молотобойцы" возвращались в привычное состояние.



Последней каплей стало домашнее поражение от "Лестера", игравшего в Лондоне почти резервным составом. "Вест Хэм" уступил, а тем же вечером Пеллегрини был уволен — вместе со всем штабом и футбольным директором Марио Хусильосом, которого сам Ману и привел в клуб отвечать за трансферы. "Вест Хэм", потеряв полтора года и немалые деньги, вернулся к человеку, которого Пеллегрини заменил. О назначении Дэвида Мойеса было объявлено спустя сутки, и он будет делать то же, что и в позапрошлом сезоне — спасать амбициозный "Вест Хэм" от вылета.



"Манчестер Юнайтед" по-прежнему любит "Терф Мур"



"Манчестер Юнайтед" редко удается одержать две подряд победы, да еще и в играх с середняками. Но команда Сульшера удивила не меньше, чем в ту неделю, когда обыграла "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". За домашним разгромом "Ньюкасла" последовала в меру убедительная выездная победа над "Бернли", который славится своей неуступчивостью.



Правда, с начала прошлого сезона команда Шона Дайча лишь раз побеждала команды "большой шестерки". Конкретно с "Юнайтед" все еще печальнее. На "Терф Мур" хозяева в последний раз забивали еще в 2009 году, когда победу команде Оуэна Койла принес Робби Блэйк. До этого "Бернли" поражал ворота МЮ дома в 1969 году. Возможно, не так уже странно то, что "Юнайтед" впервые в 15 матчах сумел сохранить свои ворота "сухими". Сама победа позволила манкунианцам подняться на пятую строчку в таблице.



Артета проигрывает первый домашний матч



Пять поражений в последних семи играх, но "Челси" по-прежнему четвертый. Более того, команде Фрэнка Лэмпарда удалось укрепить свои позиции, когда они были под наибольшей угрозой. Так было неделю назад в игре с "Тоттенхэмом", и теперь история повторилась в другом поединке в Северном Лондоне — на поле "Арсенала".



Содержание поединка отличалось. В отличие от "шпор", "Арсенал" свою игру начал лучше и вышел вперед. На этот раз схема с тремя защитниками у "Челси" не работала, Лэмпард отказался от нее уже после получаса игры. Да и сам результат пришел в концовке: "синие" забили дважды в последние 10 минут встречи. Тэмми Абрахам впервые отметился в противостоянии с большой командой. Артета потерпел первое поражение во главе "Арсенала", да еще и в очень обидной манере.



"Вулверхэмптону" не повезло с "Ливерпулем"



Команда Нуну Эшпириту Санту в пятницу одержала впечатляющую победу над "Манчестер Сити". Менее, чем через двое суток, она играла на поле "Ливерпуля", снова держала удар и вполне могла добиться результата там, где его не добивается никто в принципе.



Как и "Норвич" днем ранее, "волки" пострадали от абсурдной жестокости VAR. Гол Педру Нету в концовке первого тайма отменили из-за мизерного офсайда, и "Ливерпуль" так и сохранил минимальную победу в матче. Это не был выдающийся поединок со стороны обеих команд, но лидеры взяли свои три очка с проблемами и завершили 2019 с хорошим запасом на вершине таблицы.



"Шеффилд Юнайтед" таки проигрывает на выезде



Это был 10-й выездной поединок "клинков" в Премьер-Лиге, и только сейчас команда Криса Уайлдера потерпела поражение вдали от дома. Случилось оно в последней встрече года, но все же было ожидаемым. "Шеффилд Юнайтед" приехал в гости к "Манчестер Сити", который к тому же имел дополнительную мотивацию после поражения от "Вулверхэмптона".



Другое дело, что "клинки" могли его избежать. Они открыли счет в матче, но гол Лиса Муссе был отменен из-за того же бессмысленного офсайда. Когда "Манчестер Сити" открывал счет в поединке, арбитр Крис Кавана помешал Джон Флеку с мячом, и в тот же момент хозяева создали шанс. Принять такое поражение сложнее, но "Шеффилд Юнайтед" 2019 годом может гордиться. И особенно тем, что команда делает в выездных поединках. За весь календарный год "клинки" проиграли в гостях только дважды — это второй в Англии показатель после "Ливерпуля".



Иван Громиков специально для FAPL.ru