Клаттенбург предложил Премьер-Лиге отказаться от VAR при определении офсайдов

VAR Бывший рефери Марк Клаттенбург предложил Премьер-Лиге отказаться от использования системы VAR при определении офсайдов.

Минувший уикенд был отмечен сразу несколькими спорными решениями VAR в матчах Премьер-Лиги, включая отмененный гол Педру Нету за "Вулверхэмптон" против "Ливерпуля".

Зачастую, когда арбитр в видеостудии рисует линии для определения офсайда, точность этих измерения вызывает большие вопросы. У Клаттенбурга есть для этого решение.

"Дух игры и вызываемый ею восторг оказались под угрозой из-за точного характера технологии VAR при определении офсайдов. Так почему бы нам не вернуться к тому, чтобы придерживаться решений, принимаемых лайнсменами?" — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.

VAR


Метки VAR, Клаттенбург, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. manchester-united 30.12.2019 15:23 # manchester-united
    Хз как проведена линря, мб криво, потому что максимально приблизили. Плюс пару бракованных пикселя на кадре, по которым и судят есть ли оффсайд или нет. Нонсенс.

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  2. fc-oil 30.12.2019 15:22 # fc-oil
    Клопп только вошел во вкус со своим ротированием, а вы сразу отказаться.

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  3. weorlfc 30.12.2019 15:22 # weorlfc
    Он че там отравился на рождество? А как же рисованные пиксели? 0_о

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  4. lfc-krr 30.12.2019 15:20 # lfc-krr
    Давно пора отдать это автоматике. Как с определением гола.

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  5. liverfun 30.12.2019 15:19 # liverfun
    под угрозой оказались лишь насиженные места некоторых судей из-за некомпетентности, но никак не дух игры.
    сейчас бы слушать обиженных. естественно кто-то будет недоволен тем, что его гол не засчитали, хотя судья ничего не видел, но это гол не засчитали по правилам, и это все увидели через минуту-две, а не после игры в новостях.
    справедливость сегодня решает и это здорово

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  6. lfcynwa 30.12.2019 15:17 # lfcynwa
    охуевший совсем

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  7. viva-5555 30.12.2019 15:17 # viva-5555
    Чего то, после 2ух отменненых голов, забитых Ливерпулем, когда засчитали что "подмышка" попала в офф сайд! .... Такого пиз....жа не было! Там подмышка, а тут кисть! Так какие ещё разговоры...

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  8. irbis85 30.12.2019 15:16 # irbis85
    дело говорит...зачем тогда ещё лайнсмены нужны, если их решения постоянно пересматриваются

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  9. narcot 30.12.2019 15:04 # narcot
    пиздец, этот зашкварыш попутал

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  10. toledo 30.12.2019 15:04 # toledo
    пиздец, насколько ФА коррумпированное, весь сезон сознательно саботируют ВАР, чтобы и дальше влиять на игры, как им вздумается

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  11. mane 30.12.2019 15:04 # mane
    Да лол надоели ныть. Офсайд - есть офсайд. Хоть полмилиметра. Главное в другом, чтобы такие моменты свистели не выборочно, а всем 20 командам! Тогда никаких вопросов не возникнет. Без вар вчера тупой лысый арпидр отменил бы гол Мане, чистейший гол. И сотни других голов других команд в этом сезоне. Люди не справляются с нынешними скоростями, особенно бесполезны старые мешки у бровки, что не матч, то 2-3 результативные ошибки при определении вне игры.

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