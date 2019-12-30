Клаттенбург предложил Премьер-Лиге отказаться от VAR при определении офсайдов
Бывший рефери Марк Клаттенбург предложил Премьер-Лиге отказаться от использования системы VAR при определении офсайдов.
Минувший уикенд был отмечен сразу несколькими спорными решениями VAR в матчах Премьер-Лиги, включая отмененный гол Педру Нету за "Вулверхэмптон" против "Ливерпуля".
Зачастую, когда арбитр в видеостудии рисует линии для определения офсайда, точность этих измерения вызывает большие вопросы. У Клаттенбурга есть для этого решение.
"Дух игры и вызываемый ею восторг оказались под угрозой из-за точного характера технологии VAR при определении офсайдов. Так почему бы нам не вернуться к тому, чтобы придерживаться решений, принимаемых лайнсменами?" — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.
30.12.2019 15:00
Просмотров: 548
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хз как проведена линря, мб криво, потому что максимально приблизили. Плюс пару бракованных пикселя на кадре, по которым и судят есть ли оффсайд или нет. Нонсенс.
(ответить)
Клопп только вошел во вкус со своим ротированием, а вы сразу отказаться.
(ответить)
Он че там отравился на рождество? А как же рисованные пиксели? 0_о
(ответить)
Давно пора отдать это автоматике. Как с определением гола.
(ответить)
под угрозой оказались лишь насиженные места некоторых судей из-за некомпетентности, но никак не дух игры.
сейчас бы слушать обиженных. естественно кто-то будет недоволен тем, что его гол не засчитали, хотя судья ничего не видел, но это гол не засчитали по правилам, и это все увидели через минуту-две, а не после игры в новостях.
справедливость сегодня решает и это здорово
(ответить)
охуевший совсем
(ответить)
Чего то, после 2ух отменненых голов, забитых Ливерпулем, когда засчитали что "подмышка" попала в офф сайд! .... Такого пиз....жа не было! Там подмышка, а тут кисть! Так какие ещё разговоры...
(ответить)
дело говорит...зачем тогда ещё лайнсмены нужны, если их решения постоянно пересматриваются
(ответить)
пиздец, этот зашкварыш попутал
(ответить)
пиздец, насколько ФА коррумпированное, весь сезон сознательно саботируют ВАР, чтобы и дальше влиять на игры, как им вздумается
(ответить)
Да лол надоели ныть. Офсайд - есть офсайд. Хоть полмилиметра. Главное в другом, чтобы такие моменты свистели не выборочно, а всем 20 командам! Тогда никаких вопросов не возникнет. Без вар вчера тупой лысый арпидр отменил бы гол Мане, чистейший гол. И сотни других голов других команд в этом сезоне. Люди не справляются с нынешними скоростями, особенно бесполезны старые мешки у бровки, что не матч, то 2-3 результативные ошибки при определении вне игры.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий