Клаттенбург предложил Премьер-Лиге отказаться от VAR при определении офсайдов

Бывший рефери Марк Клаттенбург предложил Премьер-Лиге отказаться от использования системы VAR при определении офсайдов.

Минувший уикенд был отмечен сразу несколькими спорными решениями VAR в матчах Премьер-Лиги, включая отмененный гол Педру Нету за "Вулверхэмптон" против "Ливерпуля".



Зачастую, когда арбитр в видеостудии рисует линии для определения офсайда, точность этих измерения вызывает большие вопросы. У Клаттенбурга есть для этого решение.



"Дух игры и вызываемый ею восторг оказались под угрозой из-за точного характера технологии VAR при определении офсайдов. Так почему бы нам не вернуться к тому, чтобы придерживаться решений, принимаемых лайнсменами?" — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.



