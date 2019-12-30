Клопп: "Было бы безумием думать, что все уже решено"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "безумными" разговоры о том, что судьба титула Премьер-Лиги уже решена.

После победы 1:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье "красные" восстановили 13-очковый отрыв во главе таблицы и вдобавок имеют матч в запасе.



"Ливерпуль" совершенно выдающимся образом выступил в этом календарном году, потерпев лишь одно поражение в Премьер-Лиге, однако Клопп напоминает, что впереди еще половина сезона.



"Нам всем еще предстоит проделать большой путь. Каждый спрашивает, как для меня сложился 2019 год. Моя команде блестяще выступила в 2019 году, но это не имеет значения — мы считаем сезонами, а не годами".



"Сезон 2019/20 не окончен. Мы только на полпути. Предстоит сыграть еще 19 матчей, а это много. И все 19, вероятно, в силу различных причин будут такими же, как сегодня вечером".



"Мы будем противостоять командам, которые будут сражаться в лиге всем, что у них есть. Борьба за места в зоне Лиги Чемпионов и Лиге Европы снова открыта".



"Мы должны быть готовы. Кому важно, сколько у тебя очков в декабре? Мы всего лишь создали фундамент, чтобы работать дальше".



"Дело не в вере. Если бы мы не были уверены в себе, это было бы безумием. Разговоры о том, что все уже решено, — это просто игры медиа".



"Для меня было бы безумием сидеть здесь и думать, что все уже решено. Нет, не решено. Меня регулярно спрашивают об этом последние пять-шесть недель, и я как нормальный человек отвечаю, что ничего еще не решено".



"Можете спросить меня снова, но не ожидайте другого ответа", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.