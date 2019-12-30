Клопп: "Было бы безумием думать, что все уже решено"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "безумными" разговоры о том, что судьба титула Премьер-Лиги уже решена.
После победы 1:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье "красные" восстановили 13-очковый отрыв во главе таблицы и вдобавок имеют матч в запасе.
"Ливерпуль" совершенно выдающимся образом выступил в этом календарном году, потерпев лишь одно поражение в Премьер-Лиге, однако Клопп напоминает, что впереди еще половина сезона.
"Нам всем еще предстоит проделать большой путь. Каждый спрашивает, как для меня сложился 2019 год. Моя команде блестяще выступила в 2019 году, но это не имеет значения — мы считаем сезонами, а не годами".
"Сезон 2019/20 не окончен. Мы только на полпути. Предстоит сыграть еще 19 матчей, а это много. И все 19, вероятно, в силу различных причин будут такими же, как сегодня вечером".
"Мы будем противостоять командам, которые будут сражаться в лиге всем, что у них есть. Борьба за места в зоне Лиги Чемпионов и Лиге Европы снова открыта".
"Мы должны быть готовы. Кому важно, сколько у тебя очков в декабре? Мы всего лишь создали фундамент, чтобы работать дальше".
"Дело не в вере. Если бы мы не были уверены в себе, это было бы безумием. Разговоры о том, что все уже решено, — это просто игры медиа".
"Для меня было бы безумием сидеть здесь и думать, что все уже решено. Нет, не решено. Меня регулярно спрашивают об этом последние пять-шесть недель, и я как нормальный человек отвечаю, что ничего еще не решено".
"Можете спросить меня снова, но не ожидайте другого ответа", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
30.12.2019 14:00
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Последние комментарии:
В апреле оформят титул и без надрыва пройдут полуфинал и финал ЛЧ
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гавноеды в 2018
КАЛБАСА ВЫ РАНО КУКАРЕКАЕТЕ!!1
гавноеды в 2019
КАЛБАСА ВСЁ ЯСНО УЖЕ ЧЁ МАЛЧАТЬ?!
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КНЯЗЬ!!!
Всё верно. Потом юлианы всякие будут кукарекать про кукареканье о титуле. Хорош.
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Капец колбасники трусы однако. Ясно уже и так все
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