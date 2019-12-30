Клопп: "Было бы безумием думать, что все уже решено"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "безумными" разговоры о том, что судьба титула Премьер-Лиги уже решена.

После победы 1:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье "красные" восстановили 13-очковый отрыв во главе таблицы и вдобавок имеют матч в запасе.

"Ливерпуль" совершенно выдающимся образом выступил в этом календарном году, потерпев лишь одно поражение в Премьер-Лиге, однако Клопп напоминает, что впереди еще половина сезона.

"Нам всем еще предстоит проделать большой путь. Каждый спрашивает, как для меня сложился 2019 год. Моя команде блестяще выступила в 2019 году, но это не имеет значения — мы считаем сезонами, а не годами".

"Сезон 2019/20 не окончен. Мы только на полпути. Предстоит сыграть еще 19 матчей, а это много. И все 19, вероятно, в силу различных причин будут такими же, как сегодня вечером".

"Мы будем противостоять командам, которые будут сражаться в лиге всем, что у них есть. Борьба за места в зоне Лиги Чемпионов и Лиге Европы снова открыта".

"Мы должны быть готовы. Кому важно, сколько у тебя очков в декабре? Мы всего лишь создали фундамент, чтобы работать дальше".

"Дело не в вере. Если бы мы не были уверены в себе, это было бы безумием. Разговоры о том, что все уже решено, — это просто игры медиа".

"Для меня было бы безумием сидеть здесь и думать, что все уже решено. Нет, не решено. Меня регулярно спрашивают об этом последние пять-шесть недель, и я как нормальный человек отвечаю, что ничего еще не решено".

"Можете спросить меня снова, но не ожидайте другого ответа", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 877

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. madscouser 30.12.2019 14:50 # madscouser
    В апреле оформят титул и без надрыва пройдут полуфинал и финал ЛЧ

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 30.12.2019 14:34 # pistolero-lfc
    гавноеды в 2018
    КАЛБАСА ВЫ РАНО КУКАРЕКАЕТЕ!!1

    гавноеды в 2019
    КАЛБАСА ВСЁ ЯСНО УЖЕ ЧЁ МАЛЧАТЬ?!

    (ответить)

  3. electric 30.12.2019 14:25 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    Всё верно. Потом юлианы всякие будут кукарекать про кукареканье о титуле. Хорош.

    (ответить)

  4. januzaj00 30.12.2019 14:09 # januzaj00
    Капец колбасники трусы однако. Ясно уже и так все

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: