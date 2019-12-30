Эмери: "Все внезапно развалилось за один месяц"

Испанский тренер Унаи Эмери рассказал об "ужасном" последнем месяце своего пребывания в "Арсенале".

Напомним, "канониры" попрощались с Эмери 29 ноября, когда их серия без побед достигла семи матчей с учетом всех соревнований.



У Эмери было ощущение, словно все плоды его работы в течение полутора лет развалились в один миг. Унаи сравнивает случившийся кризис со снежным комом, который он оказался не в состоянии остановить.



"Матч против "Шеффилд Юнайтед" (21 октября) стал своего рода поворотным моментом".



"Все внезапно развалилось за один месяц, и мы не могли выиграть на протяжении семи матчей. Возникло напряжение от того, что мы задавались вопросом: что с нами происходит? Это было как снежный ком, который становился лишь больше и больше".



"Тренер — это первый, к кому возникают вопросы. Я проходил через подобное в других клубах, но мне удавалось взять верх, возвращая команду в колею".



"Правда в том, что тот месяц в "Арсенале" был ужасен", — цитирует Эмери Daily Mail.



Также Эмери рассказал, что незадолго до его увольнения "Арсенал" собирался предложить ему новый контракт.



"Это правда, что я был очень доволен тем, как шли наши дела, потому что, убежден, мы научились быть командой. Временами мы блистали, но обычно просто были эффективной и конкурентоспособной командой".



"Уверен, "Арсенал" пригласил меня именно для того, чтобы создать команду. Думаю, мы добились этого, и нам просто нужно было сделать заключительный шаг. У меня было ощущение — а также у клуба — что мои достижения в предыдущем сезоне были высоко оценены".



"Мы думали о том, как сможем развиваться вместе, и мы даже дошли до того момента, когда они собирались предложить мне новый контракт", — добавил Эмери.