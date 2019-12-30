Эмери: "Все внезапно развалилось за один месяц"

Унаи Эмери Испанский тренер Унаи Эмери рассказал об "ужасном" последнем месяце своего пребывания в "Арсенале".

Напомним, "канониры" попрощались с Эмери 29 ноября, когда их серия без побед достигла семи матчей с учетом всех соревнований.

У Эмери было ощущение, словно все плоды его работы в течение полутора лет развалились в один миг. Унаи сравнивает случившийся кризис со снежным комом, который он оказался не в состоянии остановить.

"Матч против "Шеффилд Юнайтед" (21 октября) стал своего рода поворотным моментом".

"Все внезапно развалилось за один месяц, и мы не могли выиграть на протяжении семи матчей. Возникло напряжение от того, что мы задавались вопросом: что с нами происходит? Это было как снежный ком, который становился лишь больше и больше".

"Тренер — это первый, к кому возникают вопросы. Я проходил через подобное в других клубах, но мне удавалось взять верх, возвращая команду в колею".

"Правда в том, что тот месяц в "Арсенале" был ужасен", — цитирует Эмери Daily Mail.

Также Эмери рассказал, что незадолго до его увольнения "Арсенал" собирался предложить ему новый контракт.

"Это правда, что я был очень доволен тем, как шли наши дела, потому что, убежден, мы научились быть командой. Временами мы блистали, но обычно просто были эффективной и конкурентоспособной командой".

"Уверен, "Арсенал" пригласил меня именно для того, чтобы создать команду. Думаю, мы добились этого, и нам просто нужно было сделать заключительный шаг. У меня было ощущение — а также у клуба — что мои достижения в предыдущем сезоне были высоко оценены".

"Мы думали о том, как сможем развиваться вместе, и мы даже дошли до того момента, когда они собирались предложить мне новый контракт", — добавил Эмери.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 13:00

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  1. chelsea88 30.12.2019 13:02 # chelsea88
    Вообще зря полез в это болото. Всю карьеру замарал. Теперь не отмоется.

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