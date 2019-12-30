Де Йонг намекнул, что жалеет о переходе в "Барселону"

Полузащитник Френки Де Йонг намекнул, что жалеет о своем решении отвергнуть интерес из Премьер-Лиги и отправиться в "Барселону".

Ярко проявив себя в "Аяксе" в прошлом сезоне, Де Йонг еще в январе договорился о переходе в "Барселону" стоимостью 65 миллионов фунтов.



Также у Френки имелось предложение от "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола лично уговаривал 22-летнего голландца отправиться в Премьер-Лигу, однако Де Йонг выбрал Ла Лигу, в которой успел слегка разочароваться.



"Я привык думать, что Ла Лига — сильнейшая лига в мире. Вы могли наблюдать ее доминирование в еврокубках. Испанские клубы всегда добирались до поздних стадий и всегда брали главные трофеи, Лигу Чемпионов и Лигу Европы".



"Однако Премьер-Лига нарастила свою мощь за последние несколько лет. Когда мы говорим чисто о технике, то здесь Ла Лига лучше. Но в плане интенсивности игры английская лига на слегка другом уровне", — цитирует Де Йонга Daily Mirror.