Де Йонг намекнул, что жалеет о переходе в "Барселону"

Френки Де Йонг Полузащитник Френки Де Йонг намекнул, что жалеет о своем решении отвергнуть интерес из Премьер-Лиги и отправиться в "Барселону".

Ярко проявив себя в "Аяксе" в прошлом сезоне, Де Йонг еще в январе договорился о переходе в "Барселону" стоимостью 65 миллионов фунтов.

Также у Френки имелось предложение от "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола лично уговаривал 22-летнего голландца отправиться в Премьер-Лигу, однако Де Йонг выбрал Ла Лигу, в которой успел слегка разочароваться.

"Я привык думать, что Ла Лига — сильнейшая лига в мире. Вы могли наблюдать ее доминирование в еврокубках. Испанские клубы всегда добирались до поздних стадий и всегда брали главные трофеи, Лигу Чемпионов и Лигу Европы".

"Однако Премьер-Лига нарастила свою мощь за последние несколько лет. Когда мы говорим чисто о технике, то здесь Ла Лига лучше. Но в плане интенсивности игры английская лига на слегка другом уровне", — цитирует Де Йонга Daily Mirror.


Метки Барселона, Де Йонг, Ла Лига, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 11:00

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  1. gerrard08 30.12.2019 11:21 # gerrard08
    Радуюсь когда игроки адекватно рассуждают на тему лиг, а не тупо ротируют лиге в которой играют.

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  2. brown-ale 30.12.2019 11:12 # brown-ale
    Еще один прозрел. Надо было у ван Дейка совета спросить.

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  3. liverpool1892est 30.12.2019 11:03 # liverpool1892est
    Конечно АПЛ лучшая лига.Сравнил хуй с трамвайной ручкой...

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  4. ganinilyha 30.12.2019 11:02 # ganinilyha
    Сиди в своей дно лиге теперь

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