Де Йонг намекнул, что жалеет о переходе в "Барселону"
Полузащитник Френки Де Йонг намекнул, что жалеет о своем решении отвергнуть интерес из Премьер-Лиги и отправиться в "Барселону".
Ярко проявив себя в "Аяксе" в прошлом сезоне, Де Йонг еще в январе договорился о переходе в "Барселону" стоимостью 65 миллионов фунтов.
Также у Френки имелось предложение от "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола лично уговаривал 22-летнего голландца отправиться в Премьер-Лигу, однако Де Йонг выбрал Ла Лигу, в которой успел слегка разочароваться.
"Я привык думать, что Ла Лига — сильнейшая лига в мире. Вы могли наблюдать ее доминирование в еврокубках. Испанские клубы всегда добирались до поздних стадий и всегда брали главные трофеи, Лигу Чемпионов и Лигу Европы".
"Однако Премьер-Лига нарастила свою мощь за последние несколько лет. Когда мы говорим чисто о технике, то здесь Ла Лига лучше. Но в плане интенсивности игры английская лига на слегка другом уровне", — цитирует Де Йонга Daily Mirror.
30.12.2019 11:00
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Радуюсь когда игроки адекватно рассуждают на тему лиг, а не тупо ротируют лиге в которой играют.
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Еще один прозрел. Надо было у ван Дейка совета спросить.
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Конечно АПЛ лучшая лига.Сравнил хуй с трамвайной ручкой...
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Сиди в своей дно лиге теперь
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