Жиру — цель номер один "Вест Хэма" на январь
"Вест Хэм" поддержит своего новоиспеченного рулевого Дэвида Мойеса в зимнее трансферное окно и выделит деньги на приобретение нападающего "Челси" Оливье Жиру.
Оказавшись всего в одном очке и одной строчке от зоны вылета Премьер-Лиги, "молотобойцы" попрощались с Мануэлем Пеллегрини и заключили 18-месячный контракт с Мойесом.
Как утверждает The Sun, Дэвид взялся за эту работу с гарантиями руководства насчет поддержки на трансферном рынке. Приглашение нападающего — один из приоритетов "Вест Хэма" на январь.
Минувшим летом "Вест Хэм" основательно потратился на Себастьяна Алле, однако тот забил лишь один гол в 11 последних матчах.
Теперь "молотобойцы" хотят приобрести опытного Жиру, который в этом сезоне совершенно не проходит в стартовый состав "синих" из-за конкуренции с Тэмми Абрахэмом.
Согласившись на переход в "Вест Хэм", Оливье не придется покидать Лондон, а вдобавок он сможет обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020.
30.12.2019 10:00
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Оливье - не торт, оливье - салат)
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Оливье уже не тот.
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