Эшпириту Санту высказал свои претензии VAR

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту не остался в стороне от коллег по Премьер-Лиге и тоже раскритиковал работу системы VAR.

Накануне "волки" дважды пострадали от VAR, которая в матче против "Ливерпуля" одобрила гол Садио Мане, но отменила забитый Педру Нету мяч.



Эшпириту Санту опечален тем, что подобные решения принимаются арбитром в видеостудии, а не главным рефери, который лишь ждет подсказки по радиосвязи.



"Я больше не хочу разговаривать о VAR. Мне не нравится, что мы наблюдаем решения от рефери, которые находятся на расстоянии во много миль отсюда. В этой ситуации рефери не чувствует игру так, как тот, кто присутствует на матче".



"Я являюсь тренером, и рассуждать о том, как улучшить ситуацию, — не мое дело, но я думаю, такие вещи омрачают игру, когда две великолепных команды играют на великолепном стадионе. Мы должны наблюдать великолепный футбол, а не праздновать гол, который не считается", — цитирует Нуну The Guardian.