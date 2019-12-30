Эшпириту Санту высказал свои претензии VAR

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту не остался в стороне от коллег по Премьер-Лиге и тоже раскритиковал работу системы VAR.

Накануне "волки" дважды пострадали от VAR, которая в матче против "Ливерпуля" одобрила гол Садио Мане, но отменила забитый Педру Нету мяч.

Эшпириту Санту опечален тем, что подобные решения принимаются арбитром в видеостудии, а не главным рефери, который лишь ждет подсказки по радиосвязи.

"Я больше не хочу разговаривать о VAR. Мне не нравится, что мы наблюдаем решения от рефери, которые находятся на расстоянии во много миль отсюда. В этой ситуации рефери не чувствует игру так, как тот, кто присутствует на матче".

"Я являюсь тренером, и рассуждать о том, как улучшить ситуацию, — не мое дело, но я думаю, такие вещи омрачают игру, когда две великолепных команды играют на великолепном стадионе. Мы должны наблюдать великолепный футбол, а не праздновать гол, который не считается", — цитирует Нуну The Guardian.


Метки VAR, Вулверхэмптон, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 09:00

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  1. liverfun 30.12.2019 09:34 # liverfun
    да хоть на луне судьи сидят, при чем тут чувствие игры? офсайд есть офсайд. вот нарушения рассматривать в слоу мо, это да, это может и главный арбитр сделать на стадионе

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  2. quavo 30.12.2019 09:03 # quavo
    вар худше что было с футболом

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