Агуэро: "Догнать "Ливерпуль" ужее слишком сложно"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признал, что его команде уже не удастся настичь "Ливерпуль" в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Ливерпуль" одержал свою 10-ю победу подряд в Премьер-Лиге, минимально переиграв "Вулверхэмптон", который несколькими днями ранее сенсационно одолел "Сити".



В этот же день "горожане" отпраздновали победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед", сохранив 14 очков отставания от лидера, который вдобавок имеет матч в запасе. По мнению Агуэро, это слишком большой отрыв.



"Теперь догнать "Ливерпуль" уже слишком сложно. Мы должны сосредоточиться лишь на том, чтобы выигрывать свои матчи, потому что нам нужно попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Мы должны играть, как мы привыкли, а там посмотрим", — цитирует Агуэро Goal.