Агуэро: "Догнать "Ливерпуль" ужее слишком сложно"

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признал, что его команде уже не удастся настичь "Ливерпуль" в Премьер-Лиге.

Накануне вечером "Ливерпуль" одержал свою 10-ю победу подряд в Премьер-Лиге, минимально переиграв "Вулверхэмптон", который несколькими днями ранее сенсационно одолел "Сити".

В этот же день "горожане" отпраздновали победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед", сохранив 14 очков отставания от лидера, который вдобавок имеет матч в запасе. По мнению Агуэро, это слишком большой отрыв.

"Теперь догнать "Ливерпуль" уже слишком сложно. Мы должны сосредоточиться лишь на том, чтобы выигрывать свои матчи, потому что нам нужно попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Мы должны играть, как мы привыкли, а там посмотрим", — цитирует Агуэро Goal.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 08:00

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  1. tyhonovecky 30.12.2019 08:58 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  2. liverpool-66 30.12.2019 08:44 # liverpool-66
    Never give up

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  3. electric 30.12.2019 08:31 # electric
    0
    0 финалов
    0

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  4. januzaj00 30.12.2019 08:09 # januzaj00
    Ужееееееееееее всеееееееее

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