"Челси" хочет купить Вернера или Дембеле в январе

Тимо Вернер Нападающие Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" и Мусса Дембеле из "Лиона" входят в число трансферных целей "Челси" на январь.

В последние недели результаты "синих" заметно ухудшились, из-за чего место команды Фрэнка Лэмпарда в топ-4 Премьер-Лиги оказалось под угрозой.

Лэмпард уже дал понять, что готов покупать в январе, благо лондонский клуб добился досрочного снятия трансферного запрета, и в первую очередь, как утверждает Daily Mail, "Челси" собирается купить нападающего.

В этом сезоне основным нападающим "Челси" утвердился Тэмми Абрахэм, однако, когда молодой англичанин не в форме, Лэмпарду просто некем усилить атакующую игру — Оливье Жиру и Мичи Батшуайи совсем зачахли на лавке.

Решить эту проблему Лэмпард собирается с помощью покупки Вернера или Дембеле. У "Челси" есть для этого средства, поскольку клуб до сих пор не начал тратить деньги с продажи Эдена Азара минувшим летом.


Метки Вернер, Дембеле, Лион, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. micha--92 30.12.2019 07:15 # micha--92
    Да что Жиру, что Миши еще могут себя показать, но Лэмпс почему-то не верит в них ...

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  2. pistolero-lfc 30.12.2019 07:12 # pistolero-lfc
    Чолсе хочет получить по ебалу от Вернера или Дембеле в январе

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