"Челси" хочет купить Вернера или Дембеле в январе

Нападающие Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" и Мусса Дембеле из "Лиона" входят в число трансферных целей "Челси" на январь.

В последние недели результаты "синих" заметно ухудшились, из-за чего место команды Фрэнка Лэмпарда в топ-4 Премьер-Лиги оказалось под угрозой.



Лэмпард уже дал понять, что готов покупать в январе, благо лондонский клуб добился досрочного снятия трансферного запрета, и в первую очередь, как утверждает Daily Mail, "Челси" собирается купить нападающего.



В этом сезоне основным нападающим "Челси" утвердился Тэмми Абрахэм, однако, когда молодой англичанин не в форме, Лэмпарду просто некем усилить атакующую игру — Оливье Жиру и Мичи Батшуайи совсем зачахли на лавке.



Решить эту проблему Лэмпард собирается с помощью покупки Вернера или Дембеле. У "Челси" есть для этого средства, поскольку клуб до сих пор не начал тратить деньги с продажи Эдена Азара минувшим летом.