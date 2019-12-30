Гвардиола: "Каждый уикенд возникает большая путаница из-за VAR"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свои претензии по поводу работы системы VAR.

Тема VAR стала заглавной в заключительном туре Премьер-Лиги в 2019 году. "Горожане" тоже не остались в стороне — сразу два решения системы видеопомощи рефери в матче против "Шеффилд Юнайтед" оказались в пользу команды Гвардиолы.



Система VAR отменила гола Лиса Муссе, а также засчитала результативный удар Серхио Агуэро, хотя в ходе результативной комбинации "Сити" мяч задел рефери Криса Кавану. По мнению Гвардиолы, судейскому корпусу пора что-нибудь предпринять.



"Я много раз говорил, что у меня большой список замечаний к VAR".



"Каждый уикенд возникает большая путаница. Большая путаница была и в других матчах. Надеюсь, в следующем сезоне с этим будет лучше".



"Я не делал громких заявлений после предыдущего матча, когда решения были против нас. Я не жаловался и не собираюсь жаловаться. Это дело рефери, больших знатоков, пусть они это обсудят", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.