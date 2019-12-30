Дэвид Мойес вернулся в "Вест Хэм"

Дэвид Мойес Спустя сутки после увольнения Мануэля Пеллегрини "Вест Хэм" назначил своим новым главным тренером Дэвида Мойеса.

Напомним, летом 2018 именно Мойес уступил тренерский мостик "молотобойцев" как раз Пеллегрини — возглавив лондонский клуб по ходу сезона 2017/18, Дэвид уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, но новый контракт не получил.

"Мы настроены пригласить тренера высокого калибра, который поведет клуб в светлое будущее ради наших преданных болельщиков", — объяснял тогда расставание с Мойесом "Вест Хэм".

К сожалению, Пеллегрини не оправдал ожидания лондонского клуба. При чилийском специалисте, выигрывавшем Премьер-Лигу с "Манчестер Сити", "молотобойцы" потратили 155 миллионов фунтов на трансферы, но после полутора лет его работы оказались в одном очке и одной строчке от зоны вылета.

В этой ситуации "Вест Хэм" был вынужден позвать Мойеса обратно, и сегодня экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" заключил с лондонцами 18-месячный контракт.

"За короткое время работы в клубе Дэвид доказал, что способен добиваться результатов, и мы верим, что с ним клуб снова начнет двигаться в правильном направлении".

"Мы рады приветствовать Дэвида обратно — он хорошо знает клуб, и за время работы здесь он выстроил крепкие отношения, которые очень важны, чтобы двигаться вперед", — сообщил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.


Метки Вест Хэм, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 00:20

Количество просмотров Просмотров: 257

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 30.12.2019 00:33 # lahmatyj
    Пиздецнахуйблять. Ебанутые ебанушки эти порнушники.

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  2. hammersmith 30.12.2019 00:30 # hammersmith
    фу, блять, позорники

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  3. espresso 30.12.2019 00:29 # espresso
    Короли Лондона!

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  4. lfcynwa 30.12.2019 00:28 # lfcynwa
    ...чтобы быть уволенным в след сезоне. Рубит капусту расторжением контрактов, вдохновился моу прям

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  5. wolfsmensch 30.12.2019 00:28 # wolfsmensch
    лучше бы Билича вернули, ей богу

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  6. tyhonovecky 30.12.2019 00:23 # tyhonovecky
    Пхахах Петух)))

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  7. slash-lfc 30.12.2019 00:23 # slash-lfc
    Опять этот халтурщик в АПЛ.

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