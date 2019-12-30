Дэвид Мойес вернулся в "Вест Хэм"

Спустя сутки после увольнения Мануэля Пеллегрини "Вест Хэм" назначил своим новым главным тренером Дэвида Мойеса.

Напомним, летом 2018 именно Мойес уступил тренерский мостик "молотобойцев" как раз Пеллегрини — возглавив лондонский клуб по ходу сезона 2017/18, Дэвид уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, но новый контракт не получил.



"Мы настроены пригласить тренера высокого калибра, который поведет клуб в светлое будущее ради наших преданных болельщиков", — объяснял тогда расставание с Мойесом "Вест Хэм".



К сожалению, Пеллегрини не оправдал ожидания лондонского клуба. При чилийском специалисте, выигрывавшем Премьер-Лигу с "Манчестер Сити", "молотобойцы" потратили 155 миллионов фунтов на трансферы, но после полутора лет его работы оказались в одном очке и одной строчке от зоны вылета.



В этой ситуации "Вест Хэм" был вынужден позвать Мойеса обратно, и сегодня экс-наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" заключил с лондонцами 18-месячный контракт.



"За короткое время работы в клубе Дэвид доказал, что способен добиваться результатов, и мы верим, что с ним клуб снова начнет двигаться в правильном направлении".



"Мы рады приветствовать Дэвида обратно — он хорошо знает клуб, и за время работы здесь он выстроил крепкие отношения, которые очень важны, чтобы двигаться вперед", — сообщил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.