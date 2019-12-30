Клопп хочет, чтобы рефери быстрее работали с VAR

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал рефери Премьер-Лиги поскорее работать с системой VAR.

Заключительный тур Премьер-Лиги в этом календарном году был отмечен несколькими громкими инцидентами со вмешательством VAR, и воскресный матч между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном" не стал исключением.



Во время этого матча VAR дважды повлияла на игру, оба раза заняв сторону "красных". Система видеопомощи рефери не обнаружила игры рукой у Адама Лалланы, который ассистировал Садио Мане, и отменила гол Педру Нету из-за минимального офсайда. Клопп хотел бы, чтобы такие решения не затягивали время.



"На дворе декабрь, и наступает январь. А игроки подолгу стоят на месте и ждут, что не есть хорошо. Я бы предпочел, чтобы рефери подходили к мониторам".



"Думаю, в первой ситуации это точно бы помогло. Определение офсайда может потребовать некоторого времени, но в случае с подозрением на игру рукой можно решать быстрее. В данный момент это происходит так, как происходит. Например, против "Астон Виллы" решения VAR были против нас, и в такие моменты VAR никому не нравится", — цитирует Клоппа Evening Standard.