"Сити" одержал победу над "Шеффилд Юнайтед"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Вулверхэмптона", в домашних стенах сломив сопротивление "Шеффилд Юнайтед" — 2:0.

Дисквалифицированного Эдерсона в воротах "горожан" заменил Клаудио Браво. Эрик Гарсия и Александр Зинченко также получили свой шанс.

В старте у "клинков" тоже произошло три изменения относительно предыдущего матча. Этими тремя новобранцами оказались Мухамед Бешич, Каллум Робинсон и Лис Муссе.

Как и можно было ожидать, гости отдали инициативу сопернику и сосредоточились на обороне, уповая на редкие контратаки. Несколько ударов, что были нанесены, все оказались неточными.

Наконец, на 29-й минуте "Шеффилд Юнайтед" удалось кинжальная контратака. Муссе вышел один на один после разрезающей передачи Джона Флека и хладнокровно переиграл Браво, однако VAR отменила гол — офсайд!

За первый тайм "клинки" так и не позволили своему сопернику создать хотя бы один явный голевой момент, а на 40-й минуте Муссе повторно убежал в прорыв, но на сей раз пробил мимо.

А вот второй тайм начался с того, что Кевин Де Брюйне отличной передачей помог Серхио Агуэро выйти на ударную позицию по правому краю штрафной. Такие моменты аргентинский бомбардир "Сити" не упускает — 1:0.

Дальше "горожанам" было гораздо проще, хотя "клинки" по-прежнему неохотно раскрывались и лишь ближе к окончанию матча стали более-менее регулярно ходить вперед.

Как раз на этом "Шеффилд" и попался. На 82-й минуте хозяевам предоставилась редкая возможность убежать в прорыв, и Де Брюйне, получив передачу от Рияда Махреза и качнув защитника, поразил ближний угол ворот — 2:0.

Уже в компенсированное время Билли Шарп мог размочить счет, но мяч после его удара головой на себя приняла штанга ворот Браво.

"Шеффилд Юнайтед" показал себя крепким орешком, почти идеально отыграв первый тайм — "Манчестер Сити" ни разу не пробил в створ за 45 минут и дважды был на волоске от пропущенного гола. Однако во втором тайме все стало на свои места, и "горожане" одержали важную победу.

"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2019 22:55

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  1. forester 29.12.2019 23:05 # forester
    Короли Манчестера!

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  2. superperez101 29.12.2019 23:03 # superperez101
    бедный гвардиола аж припотел после гола
    куртейку скинул сразу и в одной кофточке истерил

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  3. griezmann 29.12.2019 23:03 # griezmann
    Пеп Гварлиола быстрее всех тренеров в истории АПЛ добился 100 побед.

    Гвардиола | 134 Games
    Моуриньо | 142 Games
    Клопп | 159 Games
    Фергюсон | 162 Games
    Венгер | 179 Games
    Бенитес | 181 games

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  4. superglor 29.12.2019 23:00 # superglor
    Нормально вы тут притихли все сразу. Пенсота и колбасные че-то там болтали про проигрыши, сейчас попрятались все по норам, чуя силу Сити.

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  5. griezmann 29.12.2019 22:56 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  6. superglor 29.12.2019 22:56 # superglor
    В гонке! 13 очков конечно много, но верим, сможем.

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