"Сити" одержал победу над "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Сити" реабилитировался за поражение от "Вулверхэмптона", в домашних стенах сломив сопротивление "Шеффилд Юнайтед" — 2:0.

Дисквалифицированного Эдерсона в воротах "горожан" заменил Клаудио Браво. Эрик Гарсия и Александр Зинченко также получили свой шанс.



В старте у "клинков" тоже произошло три изменения относительно предыдущего матча. Этими тремя новобранцами оказались Мухамед Бешич, Каллум Робинсон и Лис Муссе.



Как и можно было ожидать, гости отдали инициативу сопернику и сосредоточились на обороне, уповая на редкие контратаки. Несколько ударов, что были нанесены, все оказались неточными.



Наконец, на 29-й минуте "Шеффилд Юнайтед" удалось кинжальная контратака. Муссе вышел один на один после разрезающей передачи Джона Флека и хладнокровно переиграл Браво, однако VAR отменила гол — офсайд!



За первый тайм "клинки" так и не позволили своему сопернику создать хотя бы один явный голевой момент, а на 40-й минуте Муссе повторно убежал в прорыв, но на сей раз пробил мимо.



А вот второй тайм начался с того, что Кевин Де Брюйне отличной передачей помог Серхио Агуэро выйти на ударную позицию по правому краю штрафной. Такие моменты аргентинский бомбардир "Сити" не упускает — 1:0.



Дальше "горожанам" было гораздо проще, хотя "клинки" по-прежнему неохотно раскрывались и лишь ближе к окончанию матча стали более-менее регулярно ходить вперед.



Как раз на этом "Шеффилд" и попался. На 82-й минуте хозяевам предоставилась редкая возможность убежать в прорыв, и Де Брюйне, получив передачу от Рияда Махреза и качнув защитника, поразил ближний угол ворот — 2:0.



Уже в компенсированное время Билли Шарп мог размочить счет, но мяч после его удара головой на себя приняла штанга ворот Браво.



"Шеффилд Юнайтед" показал себя крепким орешком, почти идеально отыграв первый тайм — "Манчестер Сити" ни разу не пробил в створ за 45 минут и дважды был на волоске от пропущенного гола. Однако во втором тайме все стало на свои места, и "горожане" одержали важную победу.



"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче