Лэмпард: "Челси" был ужасен в первые 30 минут"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал игру своей команды в первом тайме победного матча против "Арсенала" (1:2).
Подопечные Лэмпарда совершенно проспали начало лондонского дерби на "Эмирейтс", и гол Пьер-Эмерика Обамеянга стал логичным следствием игрового преимущества "канониров".
В перерыве Фрэнк серьезно поговорил со своими игроками и напомним тем о важности матча. И команда в позитивном ключе отреагировала на слова своего тренера.
"Мы были так ужасны на протяжении 30 минут. Мы играли медленно, сонно, нервно. Совершенно противоположный футбол относительно матча с "Тоттенхэмом".
"Мы позволяли "Арсеналу" все, что они хотели. Мы произвели раннюю замену, потому что она напрашивалась. Во втором тайме мы доминировали".
"На мой взгляд, неточный пас простить можно, но что нельзя простить, так это сонливость в лондонском дерби. Игрокам было сказано от этом, и они отреагировали".
"Наше преображение во втором тайме никак не связано с тактикой. Это следствие исключительно духа и желания", — сообщил Лэмпард BBC.
29.12.2019 22:00
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Челси всегда ужасен.
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Ужасен в первые 40 минут. И плох в первые 80.
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Челси просто НОЛЬ.
Не сделай этот подарок Лено - быть проигрышу.
Ибо Арсенал команда тюфяков - 1 гол и рассыпались.
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