Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вулверхэмптоном"

Гол Садио Мане обеспечил "Ливерпулю" минимальную победу над "Вулверхэмптоном".

По сравнению с победой 0:4 над "Лестером" на Boxing Day в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Вместо Наби Кейта появился Адам Лаллана.



У "волков" в запас переместились Мэтт Дохерти, Ромен Саисс, Адама Траоре и Рауль Хименес. Вместо них вышли Макс Килмен, Райан Беннетт, Рубен Винагре и Педру Нету.



Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, когда Трент Александер-Арнольд выполнил отличный прострел со своего фланга, а Мохамед Салах бил в касание из убойной позиции, но послал мяч выше.



Дальше этого дело у "Ливерпуля" не пошло — "красные", конечно, полностью владели инициативой и диктовали игру, но при этом не напрягались, и "Вулверхэмптон" уверенно оборонялся.



И все-таки хозяева продавили соперника. На 42-й минуте Лаллана пошел на двух защитников и плечом сделал скидку на Садио Мане, который в касание поразил ближний угол ворот — 1:0. Система VAR игры рукой у автора голевого паса не обнаружила.



Перед самым перерывом "волкам" удался ответный гол. Нету пробил в касание по мячу, который прошел через всю штрафную с фланга, однако VAR обнаружила офсайд во время результативной комбинации — взятие ворот было отменено.



Во втором тайме "красные" действовали в экономном режиме, но при этом продолжали контролировать игру, из-за чего у "Вулверхэмптона" практически не было возможностей убежать в прорыв.



В концовке матча гости чуть активизировались, но вышедшему на замену Раулю Хименесу не позволил нормально пробить Джо Гомес, а еще несколько ударов в исполнении "волков" получились неточными.



"Ливерпуль" одержал достаточно комфортную победу, хотя все могло бы пойти по совсем другому сценарию, отмени VAR гол тут и засчитай там. Обеим командам не хватало свежести, однако на классе, опыте и везении "красные" взяли очередные три очка.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче