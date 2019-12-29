Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вулверхэмптоном"
Гол Садио Мане обеспечил "Ливерпулю" минимальную победу над "Вулверхэмптоном".
По сравнению с победой 0:4 над "Лестером" на Boxing Day в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Вместо Наби Кейта появился Адам Лаллана.
У "волков" в запас переместились Мэтт Дохерти, Ромен Саисс, Адама Траоре и Рауль Хименес. Вместо них вышли Макс Килмен, Райан Беннетт, Рубен Винагре и Педру Нету.
Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, когда Трент Александер-Арнольд выполнил отличный прострел со своего фланга, а Мохамед Салах бил в касание из убойной позиции, но послал мяч выше.
Дальше этого дело у "Ливерпуля" не пошло — "красные", конечно, полностью владели инициативой и диктовали игру, но при этом не напрягались, и "Вулверхэмптон" уверенно оборонялся.
И все-таки хозяева продавили соперника. На 42-й минуте Лаллана пошел на двух защитников и плечом сделал скидку на Садио Мане, который в касание поразил ближний угол ворот — 1:0. Система VAR игры рукой у автора голевого паса не обнаружила.
Перед самым перерывом "волкам" удался ответный гол. Нету пробил в касание по мячу, который прошел через всю штрафную с фланга, однако VAR обнаружила офсайд во время результативной комбинации — взятие ворот было отменено.
Во втором тайме "красные" действовали в экономном режиме, но при этом продолжали контролировать игру, из-за чего у "Вулверхэмптона" практически не было возможностей убежать в прорыв.
В концовке матча гости чуть активизировались, но вышедшему на замену Раулю Хименесу не позволил нормально пробить Джо Гомес, а еще несколько ударов в исполнении "волков" получились неточными.
"Ливерпуль" одержал достаточно комфортную победу, хотя все могло бы пойти по совсем другому сценарию, отмени VAR гол тут и засчитай там. Обеим командам не хватало свежести, однако на классе, опыте и везении "красные" взяли очередные три очка.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
29.12.2019 21:30
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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Выше сын обоссаной шлюхи, лично ссал на ебало матери этого петуха))
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Без ren-tv ветка не интересная...((
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Онли--зеропук огласи свежие новости пожалуйста, чё там происходило, кто кого убил, где кого нашли, статистику уровня жизни перед НГ, заранее спасибо!
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Судейка просто шлюшка шейховская.
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КОРОЛИ!!!
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Обоссанный однажды, обоссыться дважды - про Гвардиолу, написала их переданная фанатка циганка Юля)))
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
Зашквардиола жалок. Пора в Ювентус, раскатывать Лечче и Сампдории.
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Волки, лисы, клиники, ириски уже деклассировали Арсик.. Мю уже смешал я с ними. Шпоры и Челси едва держатся на поверхности
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Так круто середняки не играли никогда, вот это левел в этом сезоне просто мясорубка пошла
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чо там по шквардиоли
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Почему никто не обсуждает матч КОРОЛЕЙ?
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Гвардиола уже устал клянчить пенальти.
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Шити на пеналь сосут....
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Адекватного Микаэля и Гаврила с победой.
Вперёд Челси
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Зеропуч, зеропуч
Это много или мало
Зеропуч, зеропуч
В 2021 начнем сначала!
(по окончанию сезона Ливерпуль растерял весь свой отрыв и вылетел из кубков)
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КОРОЛИ!!!
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Varдиола позор АПЛ. Справедливо что сосет в этом сезоне
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Футбол глазами пенсов: Ливерпуль лучше не стал, просто клубы АПЛ в кризисе, повезло портовым.
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