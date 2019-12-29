Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вулверхэмптоном"

Садио Мане Гол Садио Мане обеспечил "Ливерпулю" минимальную победу над "Вулверхэмптоном".

По сравнению с победой 0:4 над "Лестером" на Boxing Day в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Вместо Наби Кейта появился Адам Лаллана.

У "волков" в запас переместились Мэтт Дохерти, Ромен Саисс, Адама Траоре и Рауль Хименес. Вместо них вышли Макс Килмен, Райан Беннетт, Рубен Винагре и Педру Нету.

Хозяева "Энфилда" едва не открыли счет уже на четвертой минуте, когда Трент Александер-Арнольд выполнил отличный прострел со своего фланга, а Мохамед Салах бил в касание из убойной позиции, но послал мяч выше.

Дальше этого дело у "Ливерпуля" не пошло — "красные", конечно, полностью владели инициативой и диктовали игру, но при этом не напрягались, и "Вулверхэмптон" уверенно оборонялся.

И все-таки хозяева продавили соперника. На 42-й минуте Лаллана пошел на двух защитников и плечом сделал скидку на Садио Мане, который в касание поразил ближний угол ворот — 1:0. Система VAR игры рукой у автора голевого паса не обнаружила.

Перед самым перерывом "волкам" удался ответный гол. Нету пробил в касание по мячу, который прошел через всю штрафную с фланга, однако VAR обнаружила офсайд во время результативной комбинации — взятие ворот было отменено.

Во втором тайме "красные" действовали в экономном режиме, но при этом продолжали контролировать игру, из-за чего у "Вулверхэмптона" практически не было возможностей убежать в прорыв.

В концовке матча гости чуть активизировались, но вышедшему на замену Раулю Хименесу не позволил нормально пробить Джо Гомес, а еще несколько ударов в исполнении "волков" получились неточными.

"Ливерпуль" одержал достаточно комфортную победу, хотя все могло бы пойти по совсем другому сценарию, отмени VAR гол тут и засчитай там. Обеим командам не хватало свежести, однако на классе, опыте и везении "красные" взяли очередные три очка.

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2019 21:30

Количество просмотров Просмотров: 4091

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Последние комментарии:




  1. griezmann 29.12.2019 22:51 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  2. tyhonovecky 29.12.2019 22:48 # tyhonovecky
    Выше сын обоссаной шлюхи, лично ссал на ебало матери этого петуха))

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  3. anabanana94 29.12.2019 22:47 # anabanana94
    Без ren-tv ветка не интересная...((

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  4. anabanana94 29.12.2019 22:43 # anabanana94
    Онли--зеропук огласи свежие новости пожалуйста, чё там происходило, кто кого убил, где кого нашли, статистику уровня жизни перед НГ, заранее спасибо!

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  5. imf-tau 29.12.2019 22:42 # imf-tau
    Судейка просто шлюшка шейховская.

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  6. griezmann 29.12.2019 22:42 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  7. anabanana94 29.12.2019 22:40 # anabanana94
    Обоссанный однажды, обоссыться дважды - про Гвардиолу, написала их переданная фанатка циганка Юля)))

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  8. tyhonovecky 29.12.2019 22:39 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  9. slash-lfc 29.12.2019 22:38 # slash-lfc
    Зашквардиола жалок. Пора в Ювентус, раскатывать Лечче и Сампдории.

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  10. gidro-met 29.12.2019 22:37 # gidro-met
    Волки, лисы, клиники, ириски уже деклассировали Арсик.. Мю уже смешал я с ними. Шпоры и Челси едва держатся на поверхности

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  11. gidro-met 29.12.2019 22:35 # gidro-met
    Так круто середняки не играли никогда, вот это левел в этом сезоне просто мясорубка пошла

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  12. hammersmith 29.12.2019 22:30 # hammersmith
    чо там по шквардиоли

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  13. kler 29.12.2019 22:30 # kler
    Почему никто не обсуждает матч КОРОЛЕЙ?

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  14. lovrentiy 29.12.2019 22:29 # lovrentiy
    Гвардиола уже устал клянчить пенальти.

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  15. akram 29.12.2019 22:28 # akram
    Шити на пеналь сосут....

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  16. clpol 29.12.2019 22:26 # clpol
    Адекватного Микаэля и Гаврила с победой.

    Вперёд Челси

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  17. superglor 29.12.2019 22:21 # superglor
    Зеропуч, зеропуч
    Это много или мало

    Зеропуч, зеропуч
    В 2021 начнем сначала!

    (по окончанию сезона Ливерпуль растерял весь свой отрыв и вылетел из кубков)

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  18. griezmann 29.12.2019 22:13 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  19. mane 29.12.2019 22:12 # mane
    Varдиола позор АПЛ. Справедливо что сосет в этом сезоне

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  20. ian 29.12.2019 22:09 # ian
    Футбол глазами пенсов: Ливерпуль лучше не стал, просто клубы АПЛ в кризисе, повезло портовым.

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