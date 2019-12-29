Артета объяснил, почему Джака пропустил матч с "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему полузащитник Гранит Джака не попал в заявку на дерби против "Челси".
На текущей неделе агент Джаки заявил, что его клиент уже договорился с "Гертой" и теперь ждет, пока два клуба согласуют трансферную стоимость.
Гранит не принял участие в проигранном "канонирами" матче Премьер-Лиги против "Челси" (1:2), и это было воспринято многими как намек на скорый отъезд игрока сборной Швейцарии в Берлин.
Однако в реальности Джака просто заболел. Более того, Артета все еще надеется сохранить Гранита в "Арсенале".
"Он сыграл против "Борнмута" и сыграл очень хорошо. Он продемонстрировал хорошую самоотдачу и провел очень хороший матч. Но после матча он приболел. У него поднялась температура, и он чувствовал себя неважно. Последние пару дней он провел в кровати. Поэтому он и не попал в заявку".
"Надеюсь, он не уйдет", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".
29.12.2019 21:00
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