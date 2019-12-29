Фернандиньо опасается за место "Сити" в топ-4

Ветеран "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что место его команды в топ-4 Премьер-Лиги может оказаться под угрозой, если "горожане" не возьмут себя в руки.

Проиграв 3:2 "Вулверхэмптону" в минувшую пятницу, "Сити" остался в 14 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



По мнению Фернандиньо, в этой ситуации "горожане" должны забыть о погоне за "Ливерпулем" и сосредоточиться на более реалистичной цели.



"Мы должны быть реалистами. Если мы сыграем еще несколько подобных матчей, мы окажемся в плохом положении. Поэтому мы должны прибавить, выигрывая свои матчи и стараясь обеспечить себе второе место".



"Никогда не знаешь, что может случиться, но после этого поражения наше отставание от вершины стало слишком большим. Догнать "Ливерпуль" будет тяжело".



"Мы должны быть честными с собой и каждым. Нам еще играть в Кубке Лиги, а в следующем году мы будем сражаться за Лигу Чемпионов".



"Мы должны осознать, что догнать "Ливерпуль" будет тяжело, особенно когда некоторые вещи за тебя, а некоторые против тебя", — цитирует Фернандиньо Sky Sports.