"Челси" вырвал победу у "Арсенала" благодаря двум поздним голам

Шокирующим образом провалившись в концовке матча и пропустив два гола, "Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Челси" — 1:2.

Относительно 1:1 с "Борнмутом" в стартовом составе "канониров" появились Калум Чемберс и Маттео Гендузи, заменив Сократиса Папастатопулоса и Гранита Джаку.



Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард перевел Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои в запас, а вместо них выпустил с первых минут Матео Ковачича и Мейсона Маунта.



Первые минуты активнее провели хозяева, а заметнее всех был Давид Луис, который неточно пробил через себя, а затем отметился ударом со штрафного, размяв голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу.



Гости огрызнулись не особо опасным ударом Маунта, а на 13-й минуте пропустили. После подачи углового Чемберс сделал скидку на линию вратарской, а там Пьер-Эмерик Обамеянг головой поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "Арсенал" продолжил нагнетать давление, но этот порыв был нарушен травмой Чемберса в середине тайма. Микелю Артете пришлось заменить Калума на Шкодрана Мустафи.



"Синие" перевели дух и расправили плечи. Игра выравнялась, но при этом оставалась напряженной, как и надлежит дерби. Каких-то особо опасных моментов в остатке тайма команда создать не смогли.



Во втором тайме команды окончательно забыли о воротах, хотя борьбы и страстей было в избытке.



Игра чуть обострилась ближе к концу, когда гости были вынуждены рисковать. Тэмми Абрахэм отметился ударом головой прямо в Бернда Лено, а Джо Уиллок упустил отличную возможность похоронить интригу, из отличной позиции не попав в створ.



Ничто не предвещало беды для "Арсенал", но она — беда — все же пришла, причем оттуда, откуда ее не ждали. Лено грубейшим образом ошибся на выходе при розыгрыше стандартного положения, не добравшись до мяча и позволив Жоржиньо поразить пустые ворота — 1:1. Примечательно, что сам же Жоржиньо и заработал этот штрафной.



А на 87-й минуте "Челси" полностью перевернул игру благодаря результативной контратаке. Получив короткую передачу от Виллиана от лицевой линии, Абрахэм развернулся около Мустафи и закатил мяч между ног Лено — 1:2.



На этом игра закончилась. У "канониров" не осталось ни физических, ни моральных сил, чтобы устроить штурм перед финальным свистком.



"Арсенал" очень уверенно проводил матч, но в концовке на "канониров" нашло какое-то затмение, вылившееся в два пропущенных гола. "Челси" впервые в этом сезоне набрал очки, уступая в счете по ходу матча, и укрепился в топ-4 Премьер-Лиги.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче