"Челси" вырвал победу у "Арсенала" благодаря двум поздним голам

Тэмми Абрахэм Шокирующим образом провалившись в концовке матча и пропустив два гола, "Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Челси" — 1:2.

Относительно 1:1 с "Борнмутом" в стартовом составе "канониров" появились Калум Чемберс и Маттео Гендузи, заменив Сократиса Папастатопулоса и Гранита Джаку.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард перевел Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои в запас, а вместо них выпустил с первых минут Матео Ковачича и Мейсона Маунта.

Первые минуты активнее провели хозяева, а заметнее всех был Давид Луис, который неточно пробил через себя, а затем отметился ударом со штрафного, размяв голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу.

Гости огрызнулись не особо опасным ударом Маунта, а на 13-й минуте пропустили. После подачи углового Чемберс сделал скидку на линию вратарской, а там Пьер-Эмерик Обамеянг головой поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, "Арсенал" продолжил нагнетать давление, но этот порыв был нарушен травмой Чемберса в середине тайма. Микелю Артете пришлось заменить Калума на Шкодрана Мустафи.

"Синие" перевели дух и расправили плечи. Игра выравнялась, но при этом оставалась напряженной, как и надлежит дерби. Каких-то особо опасных моментов в остатке тайма команда создать не смогли.

Во втором тайме команды окончательно забыли о воротах, хотя борьбы и страстей было в избытке.

Игра чуть обострилась ближе к концу, когда гости были вынуждены рисковать. Тэмми Абрахэм отметился ударом головой прямо в Бернда Лено, а Джо Уиллок упустил отличную возможность похоронить интригу, из отличной позиции не попав в створ.

Ничто не предвещало беды для "Арсенал", но она — беда — все же пришла, причем оттуда, откуда ее не ждали. Лено грубейшим образом ошибся на выходе при розыгрыше стандартного положения, не добравшись до мяча и позволив Жоржиньо поразить пустые ворота — 1:1. Примечательно, что сам же Жоржиньо и заработал этот штрафной.

А на 87-й минуте "Челси" полностью перевернул игру благодаря результативной контратаке. Получив короткую передачу от Виллиана от лицевой линии, Абрахэм развернулся около Мустафи и закатил мяч между ног Лено — 1:2.

На этом игра закончилась. У "канониров" не осталось ни физических, ни моральных сил, чтобы устроить штурм перед финальным свистком.

"Арсенал" очень уверенно проводил матч, но в концовке на "канониров" нашло какое-то затмение, вылившееся в два пропущенных гола. "Челси" впервые в этом сезоне набрал очки, уступая в счете по ходу матча, и укрепился в топ-4 Премьер-Лиги.

"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 29.12.2019 19:50 # thegodfather
    Кстати че там по руле? Травма или лэмпс опять чёт его не рассматривает? Он же был ахуенен до паузы на матчи сборных! Пауза прошла, а его нет в основе. Сегодня и вовсе в заявке не было...

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  2. januzaj00 29.12.2019 19:46 # januzaj00
    Давайте, колбасники, дайте наконец фору. Уже середина зимы скоро

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  3. thegodfather 29.12.2019 19:45 # thegodfather
    Покупка лз обязательна. Будет ли зимой вопрос, нужно ждать лета. Но Эмерсон и алонсо рип, имхо. По 20ке продать обоих. Жиру за 10, петро за 10. И за эти деньги купить норм лз

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  4. mikkiynwa 29.12.2019 19:44 # mikkiynwa
    С победой пенсов!

    Салах пидарасина

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  5. electric 29.12.2019 19:39 # electric
    Сасать пенсопитеки!!! Судья с мочестера

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  6. lovrentiy 29.12.2019 19:35 # lovrentiy
    Когда уже Салах будет забивать с убойных позиций?

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  7. vladvlad123 29.12.2019 19:35 # vladvlad123
    Возможно у АПЛ пошёл цикл спада. В своё время Серия-А поплыла, так выплыть до сих пор не может. Абрамович походу решил на Челси начать зарабатывать - наверняка молодняк распродаст за нормальные деньги. Ливерпуль и Сити пока что серьёзные клубы Англии. Остальные в падении. Поглядим,что в ЛЧ получится у Сити и Пуля.

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  8. mane 29.12.2019 19:35 # mane
    Саллох сколько можно мазать

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  9. electric 29.12.2019 19:35 # electric
    Сосолах днит по-прежнему

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  10. m-ballack 29.12.2019 19:29 # m-ballack
    Вроде вывеска громкая, а как будто уотфорд с норвичем играли. Ещё в прошлом сезоне эти команды рубились за финал второго по значимости кубка Европы, а сейчас одноногий безногого еле одолел. Удивительно, как Лэмпард с этим калом все ещё в четвёрке держится

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  11. sellman 29.12.2019 19:29 # sellman
    Судья мб и дал бы Жоржиньо ЖК и КК, если бы не Торрейра, Гендузи и Ляказет, которые при каждом нарушении синих показывали жест карточки.
    Поэтому пеняйте сами на себя. Не побежал бы Лолказет на судью, мб и ЖК была бы не ему.

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  12. zheka000000 29.12.2019 19:26 # zheka000000
    Аву что ли поменять..

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  13. awesome-arsenal 29.12.2019 19:26 # awesome-arsenal
    Отпишусь за долгое время
    Перед матчем думал что будет вообще все плохо.
    Пенсы если быть нейтральными отскочили, ибо судья простил все что только можно было.
    2 тайм был тяжел ибо Челси по составу намного сильней, но даже так отдача седня была у парней в большом порядке
    Если бы не Лено Арсенал был бы 17-20.
    Пригар был в моменте с жоржиньо, чистая желтая и красная. Судьи просто в очередной раз испортили игру и это касается всех. Уверен что еще будут матчи с подобными моментами

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  14. pistolero-lfc 29.12.2019 19:22 # pistolero-lfc
    Сегодня суперглор не узнал себя)))
    Норм пацан гуляет перед новым годом)

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  15. liverfun 29.12.2019 19:22 # liverfun
    нуну 6 своих земляков выпустил

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  16. superperez101 29.12.2019 19:18 # superperez101
    а все потому что Лэмпс мужик
    а артета - хипстер причесанный с длинным языком

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  17. zhan-lfc 29.12.2019 19:16 # zhan-lfc
    играли две хуйни, но жоржиньо должны были удалять, объективно

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  18. sellman 29.12.2019 19:16 # sellman
    И чтобы тут не говорили, сегодня единственный, кто в 0рсин0ле заслуживает уважения — Артета.

    1. мужик всего 2 матча у руля и уже выключил из розыгрыша тупых защей орсиноля, заметили, что Лено много выносил сразу в центр?

    2. Прессинг настраивает, что не может не радовать, если ты не давалка канонирская

    3. Ска, вы видели состав 0рсин0ля?? С кем там играть? С Нельсанами и Саками? Или с Гендузи и Торейрой, которые всю игру бегали возле судьи вымаливая карточки игрокам команды соперникам?

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  19. weorlfc 29.12.2019 19:15 # weorlfc
    Еб твою мать красотища какая.......
    https://sun4-15.userapi.com/c635103/v635103179/5093e/IZFfLhWV_as.jpg
    https://sun4-15.userapi.com/c635103/v635103179/50934/hIJB-Cm81NA.jpg

    (ответить)

  20. bonch-bruevich 29.12.2019 19:15 # bonch-bruevich
    ну и нафиг было так жаться к своим воротам при том, что челси был импотент в атаке мин 70

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