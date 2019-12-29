"Челси" вырвал победу у "Арсенала" благодаря двум поздним голам
Шокирующим образом провалившись в концовке матча и пропустив два гола, "Арсенал" потерпел домашнее поражение от "Челси" — 1:2.
Относительно 1:1 с "Борнмутом" в стартовом составе "канониров" появились Калум Чемберс и Маттео Гендузи, заменив Сократиса Папастатопулоса и Гранита Джаку.
Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард перевел Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои в запас, а вместо них выпустил с первых минут Матео Ковачича и Мейсона Маунта.
Первые минуты активнее провели хозяева, а заметнее всех был Давид Луис, который неточно пробил через себя, а затем отметился ударом со штрафного, размяв голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу.
Гости огрызнулись не особо опасным ударом Маунта, а на 13-й минуте пропустили. После подачи углового Чемберс сделал скидку на линию вратарской, а там Пьер-Эмерик Обамеянг головой поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, "Арсенал" продолжил нагнетать давление, но этот порыв был нарушен травмой Чемберса в середине тайма. Микелю Артете пришлось заменить Калума на Шкодрана Мустафи.
"Синие" перевели дух и расправили плечи. Игра выравнялась, но при этом оставалась напряженной, как и надлежит дерби. Каких-то особо опасных моментов в остатке тайма команда создать не смогли.
Во втором тайме команды окончательно забыли о воротах, хотя борьбы и страстей было в избытке.
Игра чуть обострилась ближе к концу, когда гости были вынуждены рисковать. Тэмми Абрахэм отметился ударом головой прямо в Бернда Лено, а Джо Уиллок упустил отличную возможность похоронить интригу, из отличной позиции не попав в створ.
Ничто не предвещало беды для "Арсенал", но она — беда — все же пришла, причем оттуда, откуда ее не ждали. Лено грубейшим образом ошибся на выходе при розыгрыше стандартного положения, не добравшись до мяча и позволив Жоржиньо поразить пустые ворота — 1:1. Примечательно, что сам же Жоржиньо и заработал этот штрафной.
А на 87-й минуте "Челси" полностью перевернул игру благодаря результативной контратаке. Получив короткую передачу от Виллиана от лицевой линии, Абрахэм развернулся около Мустафи и закатил мяч между ног Лено — 1:2.
На этом игра закончилась. У "канониров" не осталось ни физических, ни моральных сил, чтобы устроить штурм перед финальным свистком.
"Арсенал" очень уверенно проводил матч, но в концовке на "канониров" нашло какое-то затмение, вылившееся в два пропущенных гола. "Челси" впервые в этом сезоне набрал очки, уступая в счете по ходу матча, и укрепился в топ-4 Премьер-Лиги.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
29.12.2019 19:00
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Последние комментарии:
Кстати че там по руле? Травма или лэмпс опять чёт его не рассматривает? Он же был ахуенен до паузы на матчи сборных! Пауза прошла, а его нет в основе. Сегодня и вовсе в заявке не было...
(ответить)
Давайте, колбасники, дайте наконец фору. Уже середина зимы скоро
(ответить)
Покупка лз обязательна. Будет ли зимой вопрос, нужно ждать лета. Но Эмерсон и алонсо рип, имхо. По 20ке продать обоих. Жиру за 10, петро за 10. И за эти деньги купить норм лз
(ответить)
С победой пенсов!
Салах пидарасина
(ответить)
Сасать пенсопитеки!!! Судья с мочестера
(ответить)
Когда уже Салах будет забивать с убойных позиций?
(ответить)
Возможно у АПЛ пошёл цикл спада. В своё время Серия-А поплыла, так выплыть до сих пор не может. Абрамович походу решил на Челси начать зарабатывать - наверняка молодняк распродаст за нормальные деньги. Ливерпуль и Сити пока что серьёзные клубы Англии. Остальные в падении. Поглядим,что в ЛЧ получится у Сити и Пуля.
(ответить)
Саллох сколько можно мазать
(ответить)
Сосолах днит по-прежнему
(ответить)
Вроде вывеска громкая, а как будто уотфорд с норвичем играли. Ещё в прошлом сезоне эти команды рубились за финал второго по значимости кубка Европы, а сейчас одноногий безногого еле одолел. Удивительно, как Лэмпард с этим калом все ещё в четвёрке держится
(ответить)
Судья мб и дал бы Жоржиньо ЖК и КК, если бы не Торрейра, Гендузи и Ляказет, которые при каждом нарушении синих показывали жест карточки.
Поэтому пеняйте сами на себя. Не побежал бы Лолказет на судью, мб и ЖК была бы не ему.
(ответить)
Аву что ли поменять..
(ответить)
Отпишусь за долгое время
Перед матчем думал что будет вообще все плохо.
Пенсы если быть нейтральными отскочили, ибо судья простил все что только можно было.
2 тайм был тяжел ибо Челси по составу намного сильней, но даже так отдача седня была у парней в большом порядке
Если бы не Лено Арсенал был бы 17-20.
Пригар был в моменте с жоржиньо, чистая желтая и красная. Судьи просто в очередной раз испортили игру и это касается всех. Уверен что еще будут матчи с подобными моментами
(ответить)
Сегодня суперглор не узнал себя)))
Норм пацан гуляет перед новым годом)
(ответить)
нуну 6 своих земляков выпустил
(ответить)
а все потому что Лэмпс мужик
а артета - хипстер причесанный с длинным языком
(ответить)
играли две хуйни, но жоржиньо должны были удалять, объективно
(ответить)
И чтобы тут не говорили, сегодня единственный, кто в 0рсин0ле заслуживает уважения — Артета.
1. мужик всего 2 матча у руля и уже выключил из розыгрыша тупых защей орсиноля, заметили, что Лено много выносил сразу в центр?
2. Прессинг настраивает, что не может не радовать, если ты не давалка канонирская
3. Ска, вы видели состав 0рсин0ля?? С кем там играть? С Нельсанами и Саками? Или с Гендузи и Торейрой, которые всю игру бегали возле судьи вымаливая карточки игрокам команды соперникам?
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Еб твою мать красотища какая.......
https://sun4-15.userapi.com/c635103/v635103179/5093e/IZFfLhWV_as.jpg
https://sun4-15.userapi.com/c635103/v635103179/50934/hIJB-Cm81NA.jpg
(ответить)
ну и нафиг было так жаться к своим воротам при том, что челси был импотент в атаке мин 70
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