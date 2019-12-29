"Юнайтед" упустил Холанда
Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд отверг интерес "Манчестер Юнайтед", решив продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".
Ранее в декабре Холанд побывал на экскурсиях в "Боруссии" и "РБ Лейпциг". Обеспокоенный активностью клубов Бундеслиги главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер срочно отправился в Зальцбург на переговоры со своим бывшим подопечным по "Мольде".
Тогда Сульшер загадочно заявил, что Холанд уже принял решение насчет своего будущего. Это было воспринять как намек на то, что 19-летний норвежец присоединится к "красным дьяволам" в январе.
Несмотря на то, что "Юнайтед" предлагал Холанду самые выгодные в финансовом отношении условия, Эрлинг Бреут решил продолжить карьеру в Дортмунде, сегодня заключив с немецким клубом контракт до 2024 года.
Холанд обошелся "Боруссии" в 18 миллионов фунтов и получил зарплату в 130 тыс. фунтов в неделю. Хороший куш достался и агенту игрока Мино Райоле.
29.12.2019 18:00
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Совсем не жаль, не факт что заиграл бы + история отца
В Дортмунде ему подход точно найдут
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лооол, голум лох ебаный просто!
а с этим хохландом пронесло, нахуй не нужен был. Нужно брать санчо и опытного кавани
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ах ах ах вот лахи ах ах
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