"Юнайтед" упустил Холанда

Эрлинг Бреут Холанд Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд отверг интерес "Манчестер Юнайтед", решив продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".

Ранее в декабре Холанд побывал на экскурсиях в "Боруссии" и "РБ Лейпциг". Обеспокоенный активностью клубов Бундеслиги главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер срочно отправился в Зальцбург на переговоры со своим бывшим подопечным по "Мольде".

Тогда Сульшер загадочно заявил, что Холанд уже принял решение насчет своего будущего. Это было воспринять как намек на то, что 19-летний норвежец присоединится к "красным дьяволам" в январе.

Несмотря на то, что "Юнайтед" предлагал Холанду самые выгодные в финансовом отношении условия, Эрлинг Бреут решил продолжить карьеру в Дортмунде, сегодня заключив с немецким клубом контракт до 2024 года.

Холанд обошелся "Боруссии" в 18 миллионов фунтов и получил зарплату в 130 тыс. фунтов в неделю. Хороший куш достался и агенту игрока Мино Райоле.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 641

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 29.12.2019 18:14 # red-devil-4ever
    Совсем не жаль, не факт что заиграл бы + история отца
    В Дортмунде ему подход точно найдут

    (ответить)

  2. quavo 29.12.2019 18:03 # quavo
    лооол, голум лох ебаный просто!
    а с этим хохландом пронесло, нахуй не нужен был. Нужно брать санчо и опытного кавани

    (ответить)

  3. j-silver 29.12.2019 18:03 # j-silver
    ах ах ах вот лахи ах ах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: