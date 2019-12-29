Магуайр: "В свой день мы можем победить любого"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда может справиться с любым соперником, когда у нее идет игра.
Накануне "красные дьяволы" уверенно обыграли "Бернли" со счетом 0:2, реабилитировавшись за поражение от "Уотфорда" во время предыдущего выездного матча.
Магуайр чувствует, что его команде нужно просто добавить в стабильности и не допускать провалов, как против "Уотфорда".
"Возможно, мы могли бы лучше действовать с мячом во втором тайме и прикончить игру, однако это важные три очка для нас".
"Наша команда не позволяет своим соперникам создавать много моментов, однако стандарты и прочие базовые вещи нас подводят. Было приятно приехать сюда, сохранить ворота на замке и одержать победу".
"В свой день мы можем победить любого, но мы чересчур нестабильны в этом году. Мы совершенно не проявили себя против "Уотфорда", поэтому было важно реабилитироваться здесь", — сообщил Магуайр BT Sport.
29.12.2019 17:00
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даже Бернли
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раз в году и палка стреляет.
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