Артета: "Арсенал" — крупнейший клуб в Англии"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал свой клуб "крупнейшим в Англии" и призвал своих подопечных играть соответствующим образом.

В последние годы "канониры" растеряли прежнее величие, а в преддверии воскресного дерби с "Челси" и вовсе располагаются в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Тем не менее, Артета считает, что имидж его клуба не пострадал. Микель также призывает "Арсенал" сделать стадион "Эмирейтс" своим грозным оружием.



"Мы являемся крупнейшим клубом в Англии, и мы должны играть с этим небольшим высокомерием, с этой верой в себя".



"Этот стадион должен вновь обрести фактор страха. Я ненавидел приезжать сюда как соперник "Арсенала", и мы должны использовать эту мощь. Соперникам должно быть некомфортно играть здесь. Нам нужно восстановить это ощущение".



"Было невероятно играть здесь в качестве игрока "Арсенала". Это один из самых красивых и захватывающих стадионов мира. Когда эта толпа болеет в полную силу, всецело поддерживая команду, это место становится невероятным", — сообщил Артета Sky Sports.