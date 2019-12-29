Артета: "Арсенал" — крупнейший клуб в Англии"
Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал свой клуб "крупнейшим в Англии" и призвал своих подопечных играть соответствующим образом.
В последние годы "канониры" растеряли прежнее величие, а в преддверии воскресного дерби с "Челси" и вовсе располагаются в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.
Тем не менее, Артета считает, что имидж его клуба не пострадал. Микель также призывает "Арсенал" сделать стадион "Эмирейтс" своим грозным оружием.
"Мы являемся крупнейшим клубом в Англии, и мы должны играть с этим небольшим высокомерием, с этой верой в себя".
"Этот стадион должен вновь обрести фактор страха. Я ненавидел приезжать сюда как соперник "Арсенала", и мы должны использовать эту мощь. Соперникам должно быть некомфортно играть здесь. Нам нужно восстановить это ощущение".
"Было невероятно играть здесь в качестве игрока "Арсенала". Это один из самых красивых и захватывающих стадионов мира. Когда эта толпа болеет в полную силу, всецело поддерживая команду, это место становится невероятным", — сообщил Артета Sky Sports.
29.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
Артета, сделай мне сасай, азазаза.
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Занавес...
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все над сульшером смеялись, но похоже у нас появляется новый персонаж
френки как-то съехал с этой темы и даже еще до сих пор в четверке
но этот дядя уже лингарда включает
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Теперь надо это доказать, трахнув Супер Фрэнка.
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Норм соберет
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Можете увольнять, он не подошел
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Дебил.
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Удачи блэт
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Во дурак.
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