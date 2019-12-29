Артета: "Арсенал" — крупнейший клуб в Англии"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал свой клуб "крупнейшим в Англии" и призвал своих подопечных играть соответствующим образом.

В последние годы "канониры" растеряли прежнее величие, а в преддверии воскресного дерби с "Челси" и вовсе располагаются в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

Тем не менее, Артета считает, что имидж его клуба не пострадал. Микель также призывает "Арсенал" сделать стадион "Эмирейтс" своим грозным оружием.

"Мы являемся крупнейшим клубом в Англии, и мы должны играть с этим небольшим высокомерием, с этой верой в себя".

"Этот стадион должен вновь обрести фактор страха. Я ненавидел приезжать сюда как соперник "Арсенала", и мы должны использовать эту мощь. Соперникам должно быть некомфортно играть здесь. Нам нужно восстановить это ощущение".

"Было невероятно играть здесь в качестве игрока "Арсенала". Это один из самых красивых и захватывающих стадионов мира. Когда эта толпа болеет в полную силу, всецело поддерживая команду, это место становится невероятным", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2019 16:00

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  1. zairon 29.12.2019 16:33 # zairon
    Артета, сделай мне сасай, азазаза.

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  2. electric 29.12.2019 16:28 # electric
    Занавес...

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  3. superperez101 29.12.2019 16:21 # superperez101
    все над сульшером смеялись, но похоже у нас появляется новый персонаж
    френки как-то съехал с этой темы и даже еще до сих пор в четверке
    но этот дядя уже лингарда включает

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  4. brown-ale 29.12.2019 16:15 # brown-ale
    Теперь надо это доказать, трахнув Супер Фрэнка.

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  5. forester 29.12.2019 16:14 # forester
    Норм соберет

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  6. qwerd 29.12.2019 16:09 # qwerd
    Можете увольнять, он не подошел

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  7. stevens 29.12.2019 16:09 # stevens
    Дебил.

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  8. smokekush 29.12.2019 16:05 # smokekush
    Удачи блэт

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  9. shinigami 29.12.2019 16:01 # shinigami
    Во дурак.

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