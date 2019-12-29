Лэмпард: "Желаю Артете успехов"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пожелал удачи своему начинающему коллеге Микелю Артете из "Арсенала".

Уже в своем втором матче в качестве самостоятельного специалиста Артете предстоит сразиться с "Челси". В преддверии лондонского дерби на "Эмирейтс" Лэмпард объяснил, почему у Микеля есть все шансы преуспеть на этом поприще.



"Он работал с одним из великих, если не величайшим тренером на протяжении пары лет в "Манчестер Сити". Он всегда был умным игроком, и он трудился ради этого шанса, поэтому я не верю во всю эту чушь про неопытность. Кто-то может тренировать первый год, а кто-то — 50-й, но ты не узнаешь, кто из них лучше, пока не дашь им шанс".



"Он был очень хорошим игроком, техничным игроком. Он выглядел лидером — не тем, кто привлекает внимание своим поведением, а лидером по игре. Похоже на то, что у него хорошая подготовка для тренерской работы".



"Я желаю ему успехов — естественно, кроме воскресенья. Когда ты видишь новое лицо в этой профессии, когда кто-то оказывается под этим давлением и напряжением, это вызывает симпатию на личном уровне", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.