Микель Артета верит в Пепе

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свою поддержку вингеру Николя Пепе.

Минувшим летом "канониры" заплатили "Лиллю" за Пепе рекордные для своего клуба 72 миллиона фунтов. С тех пор Николя лишь проблесками демонстрирует свой талант.



Артета полон решимости раскрыть талант Пепе и верит, что 24-летний ивуариец способен заиграть в "Арсенале".



"Думаю, для него многое изменилось, когда он приехал сюда из Франции. Он оказался в команде, которая выступала не лучшим образом. Это была не лучшая обстановка для него, чтобы освоиться на новом месте. И не только для него, но мы здесь, чтобы помочь ему".



"Если он готов учиться, если он готов упорно работать, уверен, у него есть потенциал, чтобы стать игроком абсолютно высочайшего уровня. Против "Борнмута" в двух-трех эпизодах он показал, насколько хорош может быть. Но он должен делать это на постоянной основе", — цитирует Артету The Guardian.