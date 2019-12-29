Милнер верит, что Александер-Арнольд сможет стать лучшим правым защитником в мире

Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер уверен "на 100 процентов", что его партнер по команде Трент Александер-Арнольд способен стать лучшим правым защитником в мире.

На Boxing Day Александер-Арнольд выдал совершенно выдающийся матч, отметившись голом, двумя результативными передачами и заработанным пенальти против "Лестера" (0:4).



21-летний англичанин далеко не первый раз вызывает неподдельный восторг у публики, и Милнер считает, что перед его молодым одноклубником нет пределов в развитии.



"Способен ли Трент стать лучшим в мире на своей позиции? На 100 процентов".



"Ему предстоит еще многого достичь, и мы не хотим, чтобы он забивал себе голову такими вещам, но он и не будет, потому что вокруг него в раздевалке много людей, которые — если все-таки будет — сразу же отгонят эти мысли от него".



"Посмотрите на количество сыгранных им матчей и на события, в которых он принимал участие. Это финалы Лиги Чемпионов, борьба за титул. Он получил просто огромный опыт, выступая бок о бок с этими парнями".



"Он будет совершать ошибки и должен будет реагировать на них. От разочарований никуда не деться, но он обладает невероятными способностями".



"Думаю, он еще значительно прибавит. Он продолжит совершенствоваться и будет игроком огромной важности для "Ливерпуля" в предстоящие годы", — цитирует Милнера The Telegraph.