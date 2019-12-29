Моуриньо: "Повторяем ошибки в обороне матч за матчем"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал, что его команда совершает одни и те же оборонительные ошибки "матч за матчем".
Накануне "шпоры" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом в гостях у "Норвича" (2:2), упустив возможность запрыгнуть в топ-4 Премьер-Лиги.
Свой первый гол подопечные Моуриньо пропустили в результате контратаки по центру после потери Хуана Фойта, а второй стал автоголом Сержа Орье. Вообще, с момента смены главного тренера "Тоттенхэм" лишь раз сохранил свои ворота на замке, и это тревожит Жозе.
"Думаю, те ошибки, которые мы совершили в первом тайме, мы совершили и во втором. И это происходит с нами довольно регулярно".
"Мы пропустили два очень плохих гола. Наши оборонительные ошибки повторяются матч за матчем. Мне нужно проделать большую работу, но это сложно. Я всегда говорю, что ты должен стараться скрыть свои уязвимые места".
"Мы должны прибавить в плане оборонительной игры, потому что там мы совершаем слишком много индивидуальных ошибок. Это очень расстраивает, потому что в остальном мы играем очень хорошо, и мы не можем атаковать еще лучше, чем во втором тайме. "Норвич" оборонялся, не щадя себя", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
29.12.2019 12:00
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Я понимаю предпочтения Маура игроков старой школы. Но ни Тоби, ни Вертонген уже не топы. Иногда вывозят, но их надо менять на молодых и зарыденыз.
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