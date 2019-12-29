Мактоминей пропустит три-четыре недели

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей проведет в лазарете до четырех недель с травмой колена.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер был вынужден заменить Мактоминея в перерыве победного матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (4:1) на Boxing Day.



23-летний шотландец, уезжавший с "Олд Траффорд" на костылях, избежал серьезной травмы, однако примерно пять ближайших матчей своего клуба пропустит.



"Я бы не ожидал увидеть его в следующие пару недель. Не думаю, что это произойдет".



"Прежде он уже доказывал, что может вернуться за две недели, если вы даете ему три! Поэтому я не знаю. Его восстановление может занять три-четыре недели. Нам просто нужно подождать", — цитирует Сульшера Sky Sports.