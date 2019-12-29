"Юнайтед" готов подождать Эриксена до лета

"Манчестер Юнайтед" готов подождать с трансфером полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до следующего лета.

Приход Жозе Моуриньо на тренерский мостик заставил некоторых игроков "шпор" пересмотреть свое будущее. Например, Тоби Алдервейрелд уже заключил новый контракт.



Однако Эриксен, чье действующее соглашение истекает в конце сезона, этого делать не собирается. Как утверждает The Telegraph, Кристиан твердо настроен на смену клуба.



В сложившейся ситуации "Тоттенхэм" хотел бы найти покупателя на Эриксена в январе, однако сам 27-летний датчанин хочет дождаться конца сезона, когда он станет свободным агентом.



Клубу, который решит приютить Кристиана следующим летом, не придется платить компенсацию "шпорам", а потому это позволит экс-игроку "Аякса" получить более выгодный контракт.



Среди возможных претендентов на Эриксена называются "Реал" и "Ювентус", однако "Юнайтед" тоже внимательно следит за ситуацией и будет готов предложить Кристиану шанс остаться в Премьер-Лиге.