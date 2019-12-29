Каррагер считает, что Заха не нужен "Челси"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Челси" не нужно покупать вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

В последние недели результаты "синих" значительно ухудшились, а главный тренер Фрэнк Лэмпард уже намекнул, что хочет укрепить атакующую мощь своей команды с помощью трансферного рынка.



Одной из целей "Челси" на январь называется Заха, однако Каррагер убежден, что лондонскому клубу не нужно тратить 80 миллионов фунтов на Уилфрида, заодно блокируя развитие юного Каллума Хадсон-Одои.



"Нет, я не могу представить, что Заха перейдет в "Челси". У меня нет особой уверенности, что это случится".



"Думаю, у "Челси" более чем достаточный выбор игроков на фланговых позициях. У них есть Хадсон-Одои, а также Кристиан Пулишич".



"Думаю, если бы Заха пришел, это в том числе навредит Хадсон-Одои. Я правда думаю, что им не нужен такого рода игрок", — сообщил Каррагер в эфире.