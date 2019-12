Прогнозы на воскресные матчи 19-го тура Премьер-Лиги

Программа 20-го тура Премьер-Лиги закроется в воскресенье, 29 декабря, когда в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере будут сыграны поединки с участием больших команд. Прогнозы английских экспертов и предматчевая статистика — в традиционном материале FAPL.ru.





АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ

Воскресенье, 29 декабря, 17:00



"Арсенал" не сумел выиграть свой первый матч при новом менеджере Микеле Артете, разделив очки с "Борнмутом", и подходит к дерби с "Челси", находясь в нижней половине таблицы, в 12 очках от принципиального соперника, занимающего четвертую позицию. "Челси" выиграл всего один матч из четырех последних в чемпионате, победив на выезде "Тоттенхэм", и тому же "Борнмуту" совсем недавно уступил — заметно, что молодая команда Лэмпарда нуждается в передышке и усилении состава, которое планируется во время зимнего трансферного окна, открытого юристами клуба в судебном порядке. "Челси" удачно играет на выезде, но не отличается стабильностью. "Арсенал" — в глубоком кризисе, выход из которого будет искать Артета.



Ключевая статистика от Who Scored



- в трех последних домашних матчах "Арсенала" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- в трех последних матчах "Челси" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "Арсенал" выиграл всего один из 11 последних матчей в Премьер-Лиге;

- "канониры" пропускали как минимум дважды в трех последних домашних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.7 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



В этом сезоне "Челси" проиграл семь матчей в чемпионате. "Синие" были опущены на землю после эйфории от победы над "шпорами" в домашнем матче с "Саутгемптоном". Это будет первый матч Микеля Артеты в качестве менеджера "Арсенала" на "Эмирейтс", и я думаю, после ничьих с "Эвертоном" и "Борнмутом" "канонирам" снова придется согласиться на одно очко в лондонском дерби.



Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.7 в БК Fonbet



ЛИВЕРПУЛЬ — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Воскресенье, 29 декабря, 19:30



"Ливерпуль" буквально уничтожил своего ближайшего конкурента в чемпионской гонке, а после того, как в пятницу проиграл еще и "Манчестер Сити", преимущество "красных" выросло до 13 очков при одном матче в запасе, и теперь уже никто не сомневается в грядущем долгожданном чемпионстве команды Клоппа. "Вулверхэмптон" как раз был той командой, которая притормозила "Сити", но если для "горожан" "волки" являются крайне неудобным противником, то "Ливерпуль" как минимум в чемпионате проблем с командой Нуну не испытывал. В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл у "Вулверхэмптона" 2:0 и дома, и на выезде, но вылетел от "волков" из Кубка Англии.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" выиграл последние 16 домашних матчей чемпионата, забивая в каждом из них как минимум дважды;

- "красные" не пропускали в трех последних матчах в Премьер-Лиге;

- в четырех последних поединках "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "волки" забивали как минимум дважды в трех последних выездных матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Ливерпуль" с форой (-1.5) — 1.77 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Экстраординарный сезон "Ливерпуля" продолжается без каких-либо признаков спада у "красных". Они провели выдающийся матч против "Лестера" и действительно показали чемпионский футбол. "Волки" следуют за лидерами лиги и помогли "Ливерпулю" оторваться от "Манчестер Сити" еще дальше, совершив впечатляющий камбэк в пятницу. Матч обещает быть интересным, но "Ливерпуль" выглядит очень солидно.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 29 декабря, 21:00



"Манчестер Сити" снова оступился, упустив преимущество в два мяча с "Вулверхэмптоном", и теперь уже точно может забыть о защите чемпионского титула. Сейчас команде Гвардиолы стоит сосредоточиться на решении проблем в обороне, которыми соперники "горожан" пользуются слишком часто в этом сезоне, чтобы по весне попытаться побороться за победу в Лиге Чемпионов. В чемпионате же важно не вывалиться из топ-4 — сейчас это кажется невероятным, но обилие конкурентов не дает возможности расслабиться "горожанам". "Шеффилд" пока что не проигрывал на выезде в этом сезоне, но сохранить свою серию на "Этихад" "клинкам" будет непросто.



Ключевая статистика от Who Scored



- в 10 последних матчах "Сити" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Сити" не пропускал в трех последних встречах с "Шеффилдом";

- в шести из семи последних выездных матчей "клинков" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 6.8 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Манчестер Сити" нужно сделать то, чего еще никто не смог в этом сезоне: выиграть у "Шеффилд Юнайтед" на своем поле. Гордые своей выездной беспроигрышной серией "клинки" прибудут на "Этихад" после ничьи с "Уотфордом", но тот факт, что "Шеффилд" занимает место в десятке лучших, подчеркивает ту фантастическую работу, что проделал Крис Уайлдер. Но впереди у "клинков" еще и выезд на "Энфилд", потому есть большие сомнения, что их серия будет жива в следующем году.



Прогноз Майкла Оуэна: "Манчестер Сити" с форой (-2.5) — 2.4 в БК Fonbet



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru