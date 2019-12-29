В "Сити" исключают уход Гвардиолы в конце сезона

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано ожидает, что Хосеп Гвардиола останется на посту главного тренера минимум до 2021 года.

Дважды выиграв Премьер-Лигу в двух предыдущих сезонах, эту кампанию "Сити" проводит неважно. "Горожане" отпустили лидирующий "Ливерпуль" уже на 14 очков и вдобавок сыграли на матч больше.



Не фоне ухудшившихся результатов появились слухи, что Гвардиола может покинуть "Этихад" уже в конце этого сезона, однако боссы "горожан" исключают такой расклад.



"Он так много раз говорил, что у него есть контракт, покрывающий этот год, а также следующий год. Так что здесь не о чем говорить".



"Пеп останется и уйдет только тогда, когда наступит правильный момент. Этот клуб достаточно силен, чтобы пережить любые изменения, но, как Пеп говорил много раз, он не уходит", — цитирует Сориано Manchester Evening News.