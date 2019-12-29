Вест Хэм" собирается вернуть Мойеса

"Вест Хэм" собирается вернуть на должность главного тренера Дэвида Мойеса после увольнения Мануэля Пеллегрини.

Накануне "молотобойцы" в домашних стенах проиграли "Лестеру" со счетом 0:1, оставшись в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



"Вест Хэм" потерпел девять поражений в 13 последних матчах чемпионата при всего двух победах, и после очередной неудачи терпение лондонского клуба лопнуло.



По информации Sky Sports, место уволенного Пеллегрини должен занять Мойес, который успел поработать с "молотобойцами" в сезоне 2017/18 — тогда Дэвид уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, но новый контракт не получил и уступил свое место как раз Мануэлю.



В то же время The Telegraph утверждает, что в шорт-листе "Вест Хэма" на замену Пеллегрини значится еще один динозавр британского тренерского цела в лице Тони Пьюлиса.