Вест Хэм" собирается вернуть Мойеса

Дэвид Мойес "Вест Хэм" собирается вернуть на должность главного тренера Дэвида Мойеса после увольнения Мануэля Пеллегрини.

Накануне "молотобойцы" в домашних стенах проиграли "Лестеру" со счетом 0:1, оставшись в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.

"Вест Хэм" потерпел девять поражений в 13 последних матчах чемпионата при всего двух победах, и после очередной неудачи терпение лондонского клуба лопнуло.

По информации Sky Sports, место уволенного Пеллегрини должен занять Мойес, который успел поработать с "молотобойцами" в сезоне 2017/18 — тогда Дэвид уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, но новый контракт не получил и уступил свое место как раз Мануэлю.

В то же время The Telegraph утверждает, что в шорт-листе "Вест Хэма" на замену Пеллегрини значится еще один динозавр британского тренерского цела в лице Тони Пьюлиса.


Метки Вест Хэм, Мойес, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2019 06:00

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  1. liverpool1892est 29.12.2019 07:01 # liverpool1892est
    Таки Мойша кончился,как тренер,еще лет 5 назад...Шлимазл! Какой с него гешефт,если он превратился в полнейшего поца?

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  2. danmancunian 29.12.2019 06:05 # danmancunian
    Биг Сэм, было бы круто)

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