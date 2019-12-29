"Юнайтед" обыграл "Бернли" и поднялся на пятое место

Одержав победу 0:1 в гостях у "Бернли", "Манчестер Юнайтед" приблизился на расстояние в одно очко к топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно поражения от "Эвертона" в старте у "бордовых" появились Джефф Хендрик и Эшли Барнс, заменив Робби Брэйди и Джея Родригеса.



У "красных дьяволов" с первых минут вышли Эшли Янг, Брандон Уильямс, Неманья Матич и Даниэль Джеймс, заменив Аарона Ван-Биссаку, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Мейсона Гринвуда.



В начале матча "Бернли" даже не пытался созидать, а лишь мешал играть "Юнайтед": фол, фол, фол. Несмотря на чрезмерную грубость соперника, гости не стали тушеваться.



Гости достаточно много атаковали, а на 34-й минуте только Фил Бардсли остановил мяч на линии ворот после удара Антони Мартиаля с убойной позиции.



В конце концов "бордовые" дрогнули. На 44-й минуте Андрес Перейра обокрал Чарли Тэйлора на правом фланге и сразу же сделал передачу в центр, где Мартиаль обработал мяч и пробил в нижний угол ворот — 0:1.



Во втором тайме "Бернли" при поддержке своих фанатов смог создать какое-то подобие давления, но свой первый удар в створ нанес только на 69-й минуте, когда отличным сейвом Давид Де Хеа не позволил Бардсли отличиться с дистанции.



В заключительной стадии матча "дьяволы" полностью сосредоточились на удержании минимального преимущество, лишь изредка напоминая о своих атакующих возможностях.



А на самом исходе компенсированного времени, когда хозяева принялись отчаянно рисковать, Маркус Рэшфорд вышел один на один и результативно завершил контратаку — 0:2.



"Юнайтед" впервые с 14 сентября сохранил свои ворота на замке в рамках Премьер-Лиги, оформив вторую победу подряд и вплотную приблизившись к зоне Лиги Чемпионов. "Бернли" старался играть в свой привычный футбол в его худшем для соперников исполнении, однако физической мощью и грубостью "дьяволов" запугать не смог.



"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче