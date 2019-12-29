"Юнайтед" обыграл "Бернли" и поднялся на пятое место
Одержав победу 0:1 в гостях у "Бернли", "Манчестер Юнайтед" приблизился на расстояние в одно очко к топ-4 Премьер-Лиги.
Относительно поражения от "Эвертона" в старте у "бордовых" появились Джефф Хендрик и Эшли Барнс, заменив Робби Брэйди и Джея Родригеса.
У "красных дьяволов" с первых минут вышли Эшли Янг, Брандон Уильямс, Неманья Матич и Даниэль Джеймс, заменив Аарона Ван-Биссаку, Люка Шоу, Скотта Мактоминея и Мейсона Гринвуда.
В начале матча "Бернли" даже не пытался созидать, а лишь мешал играть "Юнайтед": фол, фол, фол. Несмотря на чрезмерную грубость соперника, гости не стали тушеваться.
Гости достаточно много атаковали, а на 34-й минуте только Фил Бардсли остановил мяч на линии ворот после удара Антони Мартиаля с убойной позиции.
В конце концов "бордовые" дрогнули. На 44-й минуте Андрес Перейра обокрал Чарли Тэйлора на правом фланге и сразу же сделал передачу в центр, где Мартиаль обработал мяч и пробил в нижний угол ворот — 0:1.
Во втором тайме "Бернли" при поддержке своих фанатов смог создать какое-то подобие давления, но свой первый удар в створ нанес только на 69-й минуте, когда отличным сейвом Давид Де Хеа не позволил Бардсли отличиться с дистанции.
В заключительной стадии матча "дьяволы" полностью сосредоточились на удержании минимального преимущество, лишь изредка напоминая о своих атакующих возможностях.
А на самом исходе компенсированного времени, когда хозяева принялись отчаянно рисковать, Маркус Рэшфорд вышел один на один и результативно завершил контратаку — 0:2.
"Юнайтед" впервые с 14 сентября сохранил свои ворота на замке в рамках Премьер-Лиги, оформив вторую победу подряд и вплотную приблизившись к зоне Лиги Чемпионов. "Бернли" старался играть в свой привычный футбол в его худшем для соперников исполнении, однако физической мощью и грубостью "дьяволов" запугать не смог.
"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
29.12.2019 00:40
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Последние комментарии:
Неужели это начало, хм посмотрим...
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МЮ становится командой которая может?
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Голы в этом сезоне:
Марсьяль, Рэшфорд и Гринвуд: 34.
Мане, Салах и Фирмино: 30.
Или это пиздеж?
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Пора МЮ подниматься и показать, что в Англии только две команды.
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в аxуе с вечно недовольного е6альника Даича, как будто косяки судьи не в пользу Бернли по кд. Команда костоломов заякорилась в апл как когда то бирмингем сити, ууу сукa как я был рад когда они вылетели в свое время
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Настроились на этих унылых дровосеков, и выйграли заслуженно!
Первый тайм получше провели, хорошо есть Матич сейчас при отсутствии Погба и Мактомини! Слева Уильямс это мини Робертс из Лгбтпуля, уже поинтереснее Шоу смотрится, всё лучше и лучше. Рэш в своем стиле, Джеймс и Янг очень хорошо. Главное, результат достигнут!
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28 games. 0 goals. 0 assists.
Jesse Lingard ends 2019 without a direct goal involvement in the Premier League.
Все впереди!
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костоломы сука. наконец-то.
дерьмовая команда этот бёрнли.
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МЮ надо срочно менять всю центральную линию либо как то ставить там игру. Но Сульшер врятли осилит второе.
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Братцы, Джеймс как откатал?
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Игра была таксебешной (в исполнении обеих команд), но зато результат приятный. Джеймс - мвп матча.
Судья дерьмово отсудил, хорошо, что это не привело к травмам или результативным ошибкам
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0-2 господа
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Облаки, Куртуа, Алиссоны ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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