Сульшер объяснил, почему Погба не поехал к "Бернли"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему полузащитник Поль Погба не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Бернли".
Отсутствие Погба не только в стартовом составе, но даже среди запасных стало неприятным сюрпризом для фанатов "Юнайтед" перед матчем на "Терф Мур", особенно в свете травмы Скотта Мактоминея.
"Поль сыграл уже в двух матчах, но перед этим довольно долго отсутствовал, поэтому мы не чувствовали, что для него будет правильным принять участие в сегодняшней игре", — сообщил Сульшер MUTV.
Однако объяснение Сульшера, который решил поберечь своего подопечного, не устроило легенду "красных дьяволов" Пола Скоулза, подозревающего, что дело может быть в приближении зимнего трансферного окна.
"Думаю, с ним должно быть что-то не так. Это единственное разумное объяснение. Если он здоров, он должен играть".
"Главный тренер может выставить это перед публикой, как пожелает. Нам никак не узнать, травмирован он или не настроен играть", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.
28.12.2019 23:00
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Погба и Балотелли....Тупой и еще тупее
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Лучше уже зимой продать, не дожидаясь лета.
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