Сульшер объяснил, почему Погба не поехал к "Бернли"

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему полузащитник Поль Погба не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Бернли".

Отсутствие Погба не только в стартовом составе, но даже среди запасных стало неприятным сюрпризом для фанатов "Юнайтед" перед матчем на "Терф Мур", особенно в свете травмы Скотта Мактоминея.

"Поль сыграл уже в двух матчах, но перед этим довольно долго отсутствовал, поэтому мы не чувствовали, что для него будет правильным принять участие в сегодняшней игре", — сообщил Сульшер MUTV.

Однако объяснение Сульшера, который решил поберечь своего подопечного, не устроило легенду "красных дьяволов" Пола Скоулза, подозревающего, что дело может быть в приближении зимнего трансферного окна.

"Думаю, с ним должно быть что-то не так. Это единственное разумное объяснение. Если он здоров, он должен играть".

"Главный тренер может выставить это перед публикой, как пожелает. Нам никак не узнать, травмирован он или не настроен играть", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 28.12.2019 23:29 # liverpool1892est
    Погба и Балотелли....Тупой и еще тупее

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  2. mancunia-planet 28.12.2019 23:28 # mancunia-planet
    Лучше уже зимой продать, не дожидаясь лета.

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