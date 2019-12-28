"Лестер" вернулся на победный путь

Демарай Грей "Лестер" реабилитировался за поражения от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", вернувшись на победный путь благодаря трем очкам против "Вест Хэма" — 1:2.

Вернувшийся в ворота "молотобойцев" Лукаш Фабиански был вынужден спасать свою команду уже на 11-й минуте, отразив пенальти в исполнении Демарая Грея.

На 40-й минуте "лисы" все-таки открыли счет. Это Келечи Ихеаначо кивком головы послал мяч в ворота после скидки от Айозе Переса — 0:1.

Однако перед самым уходом на перерыв Пабло Форнальс пробил в касание из центра штрафной после прострела Фелипе Андерсона — 1:1.

Гол "в раздевалку" не надломил гостей, потому что уже на 56-й минуте Грей, получив передачу от Переса за спину защитнику, хладнокровно реализовал выход один на один — 1:2.

Попытки "Вест Хэма" уйти от поражения были невнятными. "Лестер" сохранил победный счет до финального свистка.

"Вест Хэм" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 22:30

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  1. wolfsmensch 28.12.2019 22:56 # wolfsmensch
    Молодцы! Не расклеились после звонких щелчков от топов и взяли своё, где и когда полагается. Еще и полудублем.
    Но статья очень куцая, ставлю неуд михайло

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  2. lfcynwa 28.12.2019 22:47 # lfcynwa
    просто браво. Роджерс применил ротацию и этот ход оправдался, надо же. Превращается в топ коача помаленьку

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