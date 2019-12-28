"Тоттенхэм" вырвал ничью у "Норвича"
Поздний пенальти в исполнении Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью в гостях у "Норвича" — 2:2.
Относительно поражения от "Астон Виллы" на Boxing Day в стартовом составе "канареек" появились Марко Штиперманн, Джамал Льюис, Марио Вранчич и Онель Эрнандес.
Жозе Моуриньо освежил стартовый состав "шпор" после победы над "Брайтоном" с помощью Хуана Фойта, Танги Ндомбеле, Кристиана Эриксена и Джовани Ло Чельсо.
Первый опасный момент в матче создали хозяева на 10-й минуте, но Пауло Гассанига отразил удар Штиперманна.
Затем инициативу прибрали гости и стали пристреливаться — а на 18-й минуте пропустили. Фойт потерял мяч в глубине поля и позволил "Норвичу" организовать контратаку. Вранчич без сопротивления прошел по центру до линии штрафной и неотразимо пробил — 1:0.
На 33-й минуте Теему Пукки технично обработал длинный заброс и расстрелял Гассанигу, однако система VAR отменила гол, обнаружив офсайд у финского бомбардира "шершней".
В остатке тайма "Тоттенхэм" ничего не показал, зато вскоре после перерыва все-таки ответил своим голом. Это Эриксен прекрасно исполнил штрафной, обведя стенку — 1:1.
Однако уже на 60-й минуте хозяева снова вышли вперед. Не разобравшись в своих ногах, Серж Орье подправил мяч в ворота Гассаниги после корявого удара Пукки — 2:1.
"Шпорам" было сложно, создание моментов давалось им со скрипом, однако за 10 минут до конца проявил себя капитан. Харри Кейн, до сих пор почти незаметный, заработал пенальти и сам же его реализовал — 2:2.
Вырвать победу хотели те и другие, но для трех очков сделали недостаточно.
"Тоттенхэм" пропустил дежурные для себя голы, которые продолжают усложнять жизнь Жозе Моуриньо. "Шпоры" снова упустили возможность запрыгнуть в топ-4, пускай даже временно.
"Норвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
28.12.2019 22:25
Просмотров: 1337
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Только хотел написать "ну забейте блять" и забили. Хоть и жопошно манки играют, но забить должны. Разъебите эту нудоту.!
(ответить)
марсик ожил , озилу в пример
(ответить)
Нормики.
(ответить)
Заебеньчики.
(ответить)
Ебаный обсос мужхуйло, они не шершни, они канарейки
(ответить)
почему мю играют ища момент когда на игроке сфолят
никакой нормальной инициативы
марсиаль потерял мяч и остановился
ну правильно, прессинговать он еще булет с такой зарплатой
и все рывки - лишь бы сбыли. лишь бы ударили по ногам
ну что за стиль игры
тьфу
(ответить)
Какой к чертям финский нападающий шершней, если это канарейки...Юля сука ору с этого ...
(ответить)
В Испании уже было б 4 жк у Бернли, по ногам как по бульвару.
(ответить)
"Мне сложно заменить Агуэро, потому что он незаменим" Йосып Гвардиола.
А че ж тогда не заменил другого игрока атаки?)
(ответить)
Прошло несколько дней как лондонский футбольный клуб "Щленще" отсосал в своем отстойнике, как астеротатор, хуи-л и официант дружно объявились как типичные членсидоры на толстый член.
(ответить)
пернли в ничью не играют дома
посему ставлю на проеб мю.
(ответить)
Вот и день прошел. Смотрим теперь последний матч середняков и ждём завтрашний день.
(ответить)
28.12.2019 21:12 #
sausage
Держи в курсе!
PS. Лестер>>>>>>сегодняшний Челси.
(ответить)
28.12.2019 21:17 # удалить
thegodfather
интересно зачем ты мне это написал, будто я слепой и не могу в таблицу апл глянуть...
(ответить)
28.12.2019 21:18 #
sausage
Я про игру
(ответить)
28.12.2019 21:21 # удалить
thegodfather
круто. Пиши есчо
(ответить)
28.12.2019 21:36 #
sausage
Есчо
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/75643/?c=1#c7059645
подлечите этого долбоеба блять (
(ответить)
хуя, там матеч в основе.
(ответить)
Кейн конечно тот ещё симулянт. Адские муки показывает. Хотя там защитник спиной его коснулся.
(ответить)
Посмотрел последние 15 минут Норвич-Тоттенхэм. Я таких шпор с начала сезона не видел, вцепились мёртвой хваткой в соперника, реально хотели выиграть. Лестер - норм, Роджерс показал, что игру строит по взрослому. Хоть и без топчиков, всё равно результат делают, причём в том же ключе.
(ответить)
Моуриньо нужно покупать Варана.
(ответить)
Лестер 100% 3-й в конце сезона.
Вопрос кто 4-й?
Думаю скам или щелси.
(ответить)
фартовый петорас чмориний не отскочил.
(ответить)
Надеюсь норвич спасется, хорошая самобытная команда, фарке бы только защиту поставить, чуть больше надежности и шли бы в середине таблицы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий