"Тоттенхэм" вырвал ничью у "Норвича"

Поздний пенальти в исполнении Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью в гостях у "Норвича" — 2:2.

Относительно поражения от "Астон Виллы" на Boxing Day в стартовом составе "канареек" появились Марко Штиперманн, Джамал Льюис, Марио Вранчич и Онель Эрнандес.



Жозе Моуриньо освежил стартовый состав "шпор" после победы над "Брайтоном" с помощью Хуана Фойта, Танги Ндомбеле, Кристиана Эриксена и Джовани Ло Чельсо.



Первый опасный момент в матче создали хозяева на 10-й минуте, но Пауло Гассанига отразил удар Штиперманна.



Затем инициативу прибрали гости и стали пристреливаться — а на 18-й минуте пропустили. Фойт потерял мяч в глубине поля и позволил "Норвичу" организовать контратаку. Вранчич без сопротивления прошел по центру до линии штрафной и неотразимо пробил — 1:0.



На 33-й минуте Теему Пукки технично обработал длинный заброс и расстрелял Гассанигу, однако система VAR отменила гол, обнаружив офсайд у финского бомбардира "шершней".



В остатке тайма "Тоттенхэм" ничего не показал, зато вскоре после перерыва все-таки ответил своим голом. Это Эриксен прекрасно исполнил штрафной, обведя стенку — 1:1.



Однако уже на 60-й минуте хозяева снова вышли вперед. Не разобравшись в своих ногах, Серж Орье подправил мяч в ворота Гассаниги после корявого удара Пукки — 2:1.



"Шпорам" было сложно, создание моментов давалось им со скрипом, однако за 10 минут до конца проявил себя капитан. Харри Кейн, до сих пор почти незаметный, заработал пенальти и сам же его реализовал — 2:2.



Вырвать победу хотели те и другие, но для трех очков сделали недостаточно.



"Тоттенхэм" пропустил дежурные для себя голы, которые продолжают усложнять жизнь Жозе Моуриньо. "Шпоры" снова упустили возможность запрыгнуть в топ-4, пускай даже временно.



"Норвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче