"Тоттенхэм" вырвал ничью у "Норвича"

Харри Кейн Поздний пенальти в исполнении Харри Кейна позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью в гостях у "Норвича" — 2:2.

Относительно поражения от "Астон Виллы" на Boxing Day в стартовом составе "канареек" появились Марко Штиперманн, Джамал Льюис, Марио Вранчич и Онель Эрнандес.

Жозе Моуриньо освежил стартовый состав "шпор" после победы над "Брайтоном" с помощью Хуана Фойта, Танги Ндомбеле, Кристиана Эриксена и Джовани Ло Чельсо.

Первый опасный момент в матче создали хозяева на 10-й минуте, но Пауло Гассанига отразил удар Штиперманна.

Затем инициативу прибрали гости и стали пристреливаться — а на 18-й минуте пропустили. Фойт потерял мяч в глубине поля и позволил "Норвичу" организовать контратаку. Вранчич без сопротивления прошел по центру до линии штрафной и неотразимо пробил — 1:0.

На 33-й минуте Теему Пукки технично обработал длинный заброс и расстрелял Гассанигу, однако система VAR отменила гол, обнаружив офсайд у финского бомбардира "шершней".

В остатке тайма "Тоттенхэм" ничего не показал, зато вскоре после перерыва все-таки ответил своим голом. Это Эриксен прекрасно исполнил штрафной, обведя стенку — 1:1.

Однако уже на 60-й минуте хозяева снова вышли вперед. Не разобравшись в своих ногах, Серж Орье подправил мяч в ворота Гассаниги после корявого удара Пукки — 2:1.

"Шпорам" было сложно, создание моментов давалось им со скрипом, однако за 10 минут до конца проявил себя капитан. Харри Кейн, до сих пор почти незаметный, заработал пенальти и сам же его реализовал — 2:2.

Вырвать победу хотели те и другие, но для трех очков сделали недостаточно.

"Тоттенхэм" пропустил дежурные для себя голы, которые продолжают усложнять жизнь Жозе Моуриньо. "Шпоры" снова упустили возможность запрыгнуть в топ-4, пускай даже временно.

"Норвич" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Норвич, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. sausage 28.12.2019 23:31 # sausage
    Только хотел написать "ну забейте блять" и забили. Хоть и жопошно манки играют, но забить должны. Разъебите эту нудоту.!

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  2. kukuruzzo 28.12.2019 23:31 # kukuruzzo
    марсик ожил , озилу в пример

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  3. mancunia-planet 28.12.2019 23:30 # mancunia-planet
    Нормики.

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  4. imf-tau 28.12.2019 23:29 # imf-tau
    Заебеньчики.

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  5. tigerpool 28.12.2019 23:29 # tigerpool
    Ебаный обсос мужхуйло, они не шершни, они канарейки

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  6. superperez101 28.12.2019 23:28 # superperez101
    почему мю играют ища момент когда на игроке сфолят
    никакой нормальной инициативы
    марсиаль потерял мяч и остановился
    ну правильно, прессинговать он еще булет с такой зарплатой
    и все рывки - лишь бы сбыли. лишь бы ударили по ногам
    ну что за стиль игры
    тьфу

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  7. maxll 28.12.2019 23:24 # maxll
    Какой к чертям финский нападающий шершней, если это канарейки...Юля сука ору с этого ...

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  8. imf-tau 28.12.2019 23:05 # imf-tau
    В Испании уже было б 4 жк у Бернли, по ногам как по бульвару.

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  9. iskander8sg 28.12.2019 23:03 # iskander8sg
    "Мне сложно заменить Агуэро, потому что он незаменим" Йосып Гвардиола.

    А че ж тогда не заменил другого игрока атаки?)

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  10. stevens 28.12.2019 23:00 # stevens
    Прошло несколько дней как лондонский футбольный клуб "Щленще" отсосал в своем отстойнике, как астеротатор, хуи-л и официант дружно объявились как типичные членсидоры на толстый член.

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  11. thegodfather 28.12.2019 22:48 # thegodfather
    пернли в ничью не играют дома
    посему ставлю на проеб мю.

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  12. lovrentiy 28.12.2019 22:45 # lovrentiy
    Вот и день прошел. Смотрим теперь последний матч середняков и ждём завтрашний день.

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  13. thegodfather 28.12.2019 22:43 # thegodfather
    28.12.2019 21:12 #
    sausage

    Держи в курсе!
    PS. Лестер>>>>>>сегодняшний Челси.
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    28.12.2019 21:17 # удалить
    thegodfather

    интересно зачем ты мне это написал, будто я слепой и не могу в таблицу апл глянуть...
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    28.12.2019 21:18 #
    sausage

    Я про игру
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    28.12.2019 21:21 # удалить
    thegodfather

    круто. Пиши есчо
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    28.12.2019 21:36 #
    sausage

    Есчо
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    Источник: http://fapl.ru/posts/75643/?c=1#c7059645





    подлечите этого долбоеба блять (

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  14. thegodfather 28.12.2019 22:40 # thegodfather
    хуя, там матеч в основе.

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  15. liverpool-66 28.12.2019 22:38 # liverpool-66
    Кейн конечно тот ещё симулянт. Адские муки показывает. Хотя там защитник спиной его коснулся.

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  16. sausage 28.12.2019 22:37 # sausage
    Посмотрел последние 15 минут Норвич-Тоттенхэм. Я таких шпор с начала сезона не видел, вцепились мёртвой хваткой в соперника, реально хотели выиграть. Лестер - норм, Роджерс показал, что игру строит по взрослому. Хоть и без топчиков, всё равно результат делают, причём в том же ключе.

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  17. brown-ale 28.12.2019 22:36 # brown-ale
    Моуриньо нужно покупать Варана.

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  18. iskander8sg 28.12.2019 22:36 # iskander8sg
    Лестер 100% 3-й в конце сезона.
    Вопрос кто 4-й?
    Думаю скам или щелси.

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  19. thegodfather 28.12.2019 22:33 # thegodfather
    фартовый петорас чмориний не отскочил.

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  20. liverfun 28.12.2019 22:33 # liverfun
    Надеюсь норвич спасется, хорошая самобытная команда, фарке бы только защиту поставить, чуть больше надежности и шли бы в середине таблицы

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