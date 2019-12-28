Ловрен, Матип, Фабиньо и Окслейд-Чемберлен вернутся в феврале

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что защитники Деян Ловрен с Жоэлем Матипом и полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен с Фабиньо вернутся на футбольное поле в феврале.

Напомним, из-за травм Ловрен, Матип и Фабиньо не ездили с "красными" на клубный Чемпионат Мира, тогда как Окслейд-Чемберлен повредил лодыжку в финальном матче турнира в Катаре против "Фламенго".



Клопп доволен тем, как проходит восстановление травмированных игроков, однако все четверо пропустят несколько ближайших матчей "Ливерпуля", включая дерби с "Эвертоном", выезд к "Тоттенхэму" и битву с "Манчестер Юнайтед".



"Все парни идут на поправку, но, к сожалению, это вновь означает, что пока никто не вернулся, потому что они должны приступить к тренировкам к середине января, не позже. Сколько матчей мы сыграем до тех пор? Четыре-пять? Я не уверен. Так что это некоторая проблема".



"Окс перемещается без костылей, без защитной обуви, но нам нужно дождаться зеленого света от медицинского департамента. Жоэль хорошо работает, Фаб хорошо работает, Деян хорошо работает, поэтому я бы сказал, что в феврале все они вернутся. А до тех пор посмотрим", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".