"Эвертон" одержал вторую победу подряд при Анчелотти

"Эвертон" впервые с апреля оформил две победы подряд в Премьер-Лиге, вслед за "Бернли" переиграв и "Ньюкасл" — 1:2.

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт на 13-й минуте, когда полузащитник "ирисок" Гульфи Сигурдссон пробил со штрафного в стенку, но вторым ударом все же направил мяч к воротам. Мойзе Кину пробить в касание не удалось, зато удалось Доминику Калверт-Левину — 0:1.



"Эвертону" смог сохранить минимальное преимущество до перерыва — гол Энди Кэрролла был отменен из-за офсайда. Однако в начале второго тайма Фабиан Шер воспользовался подачей со штрафного и скидкой все того же Кэрролла, сравняв счет — 1:1.



Впрочем, равновесие сохранялось недолго. На 64-й минуте Калверт-Левин завершил контратаку своей команды, с пары метров замкнув прострел Ришарлисона с правого края штрафной — 1:2.



"Ньюкасл" — "Эвертон". Отчет о матче