"Эвертон" одержал вторую победу подряд при Анчелотти

Карло Анчелотти "Эвертон" впервые с апреля оформил две победы подряд в Премьер-Лиге, вслед за "Бернли" переиграв и "Ньюкасл" — 1:2.

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт на 13-й минуте, когда полузащитник "ирисок" Гульфи Сигурдссон пробил со штрафного в стенку, но вторым ударом все же направил мяч к воротам. Мойзе Кину пробить в касание не удалось, зато удалось Доминику Калверт-Левину — 0:1.

"Эвертону" смог сохранить минимальное преимущество до перерыва — гол Энди Кэрролла был отменен из-за офсайда. Однако в начале второго тайма Фабиан Шер воспользовался подачей со штрафного и скидкой все того же Кэрролла, сравняв счет — 1:1.

Впрочем, равновесие сохранялось недолго. На 64-й минуте Калверт-Левин завершил контратаку своей команды, с пары метров замкнув прострел Ришарлисона с правого края штрафной — 1:2.

"Ньюкасл" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 28.12.2019 20:15 # iskander8sg
    Состав эва хорош. Дон может все направить и вернуть их в игру за еврокубки. Увидим.

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  2. liverpool-66 28.12.2019 20:11 # liverpool-66
    Против сити без шансов.

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  3. askhat79 28.12.2019 20:04 # askhat79
    "Ньюкасл" одержал вторую победу подряд при Анчелотти, really?

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