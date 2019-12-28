"Эвертон" одержал вторую победу подряд при Анчелотти
"Эвертон" впервые с апреля оформил две победы подряд в Премьер-Лиге, вслед за "Бернли" переиграв и "Ньюкасл" — 1:2.
Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт на 13-й минуте, когда полузащитник "ирисок" Гульфи Сигурдссон пробил со штрафного в стенку, но вторым ударом все же направил мяч к воротам. Мойзе Кину пробить в касание не удалось, зато удалось Доминику Калверт-Левину — 0:1.
"Эвертону" смог сохранить минимальное преимущество до перерыва — гол Энди Кэрролла был отменен из-за офсайда. Однако в начале второго тайма Фабиан Шер воспользовался подачей со штрафного и скидкой все того же Кэрролла, сравняв счет — 1:1.
Впрочем, равновесие сохранялось недолго. На 64-й минуте Калверт-Левин завершил контратаку своей команды, с пары метров замкнув прострел Ришарлисона с правого края штрафной — 1:2.
"Ньюкасл" — "Эвертон". Отчет о матче
28.12.2019 20:00
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Состав эва хорош. Дон может все направить и вернуть их в игру за еврокубки. Увидим.
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Против сити без шансов.
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"Ньюкасл" одержал вторую победу подряд при Анчелотти, really?
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