Хименес считает, что "Вулверхэмптон" способен обыграть "Ливерпуль"
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес считает, что его команде по силам прервать беспроигрышную серию "Ливерпуля".
Накануне "волки" отпраздновали победу 3:2 над действующим чемпионом Премьер-Лиги в лице "Манчестер Сити", а уже в воскресенье команда Нуну Эшпириту Санту отправится на "Энфилд" в гости к лидеру дивизиона.
"Ливерпуль" не знает поражений в Премьер-Лиге уже 35 матчей кряду, однако Хименес уверен, что "волки" могут преподнести на сенсацию.
"А почему нет? Это будет тяжелый матч, но мы заранее знаем об этом. Мы всегда сражаемся. Против "Манчестер Сити" мы хорошо держали мяч, даже до удаления (Эдерсона). Думаю, мы совершили хороший камбэк, и мы были очень рады одержать победу", — цитирует Хименеса The Independent.
28.12.2019 18:00
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Завтра узнаем кто кого)
Писдежь то для ваты)
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Едут на крепость и такое ляпнуть....Ну посмотрим!
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Волкам проиграть не зазорно, симпатичная тима.
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вот зря ляпнул раньше времени
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у колбасы сутки отдыха в запасе
а волчары отдали все силы таская ситюков по всей площади и ширине поля а не только возле штрафной
сука
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Один уже так сказал перед прошлой игрой с Ливерпулем.
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