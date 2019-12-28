Хименес считает, что "Вулверхэмптон" способен обыграть "Ливерпуль"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес считает, что его команде по силам прервать беспроигрышную серию "Ливерпуля".

Накануне "волки" отпраздновали победу 3:2 над действующим чемпионом Премьер-Лиги в лице "Манчестер Сити", а уже в воскресенье команда Нуну Эшпириту Санту отправится на "Энфилд" в гости к лидеру дивизиона.



"Ливерпуль" не знает поражений в Премьер-Лиге уже 35 матчей кряду, однако Хименес уверен, что "волки" могут преподнести на сенсацию.



"А почему нет? Это будет тяжелый матч, но мы заранее знаем об этом. Мы всегда сражаемся. Против "Манчестер Сити" мы хорошо держали мяч, даже до удаления (Эдерсона). Думаю, мы совершили хороший камбэк, и мы были очень рады одержать победу", — цитирует Хименеса The Independent.