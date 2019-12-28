Хименес считает, что "Вулверхэмптон" способен обыграть "Ливерпуль"

Рауль Хименес Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес считает, что его команде по силам прервать беспроигрышную серию "Ливерпуля".

Накануне "волки" отпраздновали победу 3:2 над действующим чемпионом Премьер-Лиги в лице "Манчестер Сити", а уже в воскресенье команда Нуну Эшпириту Санту отправится на "Энфилд" в гости к лидеру дивизиона.

"Ливерпуль" не знает поражений в Премьер-Лиге уже 35 матчей кряду, однако Хименес уверен, что "волки" могут преподнести на сенсацию.

"А почему нет? Это будет тяжелый матч, но мы заранее знаем об этом. Мы всегда сражаемся. Против "Манчестер Сити" мы хорошо держали мяч, даже до удаления (Эдерсона). Думаю, мы совершили хороший камбэк, и мы были очень рады одержать победу", — цитирует Хименеса The Independent.


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Премьер-Лига, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 573

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iskander8sg 28.12.2019 18:44 # iskander8sg
    Завтра узнаем кто кого)
    Писдежь то для ваты)

    (ответить)

  2. weorlfc 28.12.2019 18:43 # weorlfc
    Едут на крепость и такое ляпнуть....Ну посмотрим!

    (ответить)

  3. elprimer 28.12.2019 18:37 # elprimer
    Волкам проиграть не зазорно, симпатичная тима.

    (ответить)

  4. wolfsmensch 28.12.2019 18:30 # wolfsmensch
    вот зря ляпнул раньше времени

    (ответить)

  5. superperez101 28.12.2019 18:26 # superperez101
    у колбасы сутки отдыха в запасе
    а волчары отдали все силы таская ситюков по всей площади и ширине поля а не только возле штрафной
    сука

    (ответить)

  6. gertor 28.12.2019 18:02 # gertor
    Один уже так сказал перед прошлой игрой с Ливерпулем.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: