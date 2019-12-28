Ван-Биссака хочет больше участвовать в атаках

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака заявил, что хочет улучшить свою созидательную игру.

Ван-Биссака присоединился к "красным дьяволам" лишь минувшим летом из "Кристал Пэлас" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов и сразу же нашел свое место в команде Оле Гуннара Сульшера.



Аарона много хвалят за то, как он оборонятся, однако 22-летний англичанин, ассистировавший Маркусу Рэшфорду против "Ньюкасла" на Boxing Day, хочет прибавить и в другом аспекте игры.



"В "Юнайтед" мы больше владеем мячом, чем я привык в "Пэлас", поэтому я должен изменить и улучшить свою игру с мячом".



"Я должен подключаться к контратакам, потому что мы активно их используем, больше открываться для передач и так далее. Именно за этим я пришел в эту команду — я подумал, они смогут сделать меня лучше как игрока", — цитирует Ван-Биссаку Daily Mail.