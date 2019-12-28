Клопп: "Всегда было ясно, что Траоре станет звездой"

Адама Траоре Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Адаму Траоре, заявив, что всегда был уверен в звездном будущем вингера "Вулверхэмптона".

Траоре является продуктом знаменитой академии "Барселоны", однако Адама был вынужден провести непростые периоды в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", прежде чем раскрылся у главного тренера "волков" Нуну Эшпириту Санту.

Сейчас 23-летний Траоре, в 2018 году купленный за 18 миллионов фунтов, проводит свой лучший сезон карьере, превратившись в одну из больших звезд, на которую облизываются топ-клубы. Однако Клопп этим не удивлен.

"Он, наконец, обрел тренера, который нашел позицию для него. В "Мидлсбро" он был исключителен, но кто-нибудь должен был наставить его на путь истинный".

"Он очень, очень большой талант. Вам не придет в голову назвать его таким уж молодым игроком, но он по-прежнему очень молод, и теперь у него есть правильный тренер. Всегда было ясно, что он станет звездой, и теперь это случилось. "Волкам" повезло!"

"Он очень опасен. На большом пространстве против игроков вроде Джейми Варди сложно обороняться, но я бы сказал, что против Траоре еще сложнее, потому что его скорость исключительна", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что в этом сезон Траоре забил пять голов за "волков" во всех турнирах, включая три против "Манчестер Сити".


Метки Вулверхэмптон, Клопп, Ливерпуль, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1217

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  1. only--liverpool 28.12.2019 17:02 # only--liverpool
    а слабо его купить?
    под стиль Ливерпуля вписался бы идеально.

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  2. makeewadim 28.12.2019 16:45 # makeewadim
    Траоре по напору и ведению мяча очень похож на зубастика роналду! вчера аж дежавю было, когда он врывается в штрафную соперника

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  3. tigerpool 28.12.2019 16:32 # tigerpool
    Ван Дейку надо будет персонально закрывать его

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  4. liverpool-66 28.12.2019 16:18 # liverpool-66
    Он - очень, очень большой гигант)

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