Клопп: "Всегда было ясно, что Траоре станет звездой"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Адаму Траоре, заявив, что всегда был уверен в звездном будущем вингера "Вулверхэмптона".

Траоре является продуктом знаменитой академии "Барселоны", однако Адама был вынужден провести непростые периоды в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", прежде чем раскрылся у главного тренера "волков" Нуну Эшпириту Санту.



Сейчас 23-летний Траоре, в 2018 году купленный за 18 миллионов фунтов, проводит свой лучший сезон карьере, превратившись в одну из больших звезд, на которую облизываются топ-клубы. Однако Клопп этим не удивлен.



"Он, наконец, обрел тренера, который нашел позицию для него. В "Мидлсбро" он был исключителен, но кто-нибудь должен был наставить его на путь истинный".



"Он очень, очень большой талант. Вам не придет в голову назвать его таким уж молодым игроком, но он по-прежнему очень молод, и теперь у него есть правильный тренер. Всегда было ясно, что он станет звездой, и теперь это случилось. "Волкам" повезло!"



"Он очень опасен. На большом пространстве против игроков вроде Джейми Варди сложно обороняться, но я бы сказал, что против Траоре еще сложнее, потому что его скорость исключительна", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Добавим, что в этом сезон Траоре забил пять голов за "волков" во всех турнирах, включая три против "Манчестер Сити".