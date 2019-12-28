Клопп: "Всегда было ясно, что Траоре станет звездой"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Адаму Траоре, заявив, что всегда был уверен в звездном будущем вингера "Вулверхэмптона".
Траоре является продуктом знаменитой академии "Барселоны", однако Адама был вынужден провести непростые периоды в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", прежде чем раскрылся у главного тренера "волков" Нуну Эшпириту Санту.
Сейчас 23-летний Траоре, в 2018 году купленный за 18 миллионов фунтов, проводит свой лучший сезон карьере, превратившись в одну из больших звезд, на которую облизываются топ-клубы. Однако Клопп этим не удивлен.
"Он, наконец, обрел тренера, который нашел позицию для него. В "Мидлсбро" он был исключителен, но кто-нибудь должен был наставить его на путь истинный".
"Он очень, очень большой талант. Вам не придет в голову назвать его таким уж молодым игроком, но он по-прежнему очень молод, и теперь у него есть правильный тренер. Всегда было ясно, что он станет звездой, и теперь это случилось. "Волкам" повезло!"
"Он очень опасен. На большом пространстве против игроков вроде Джейми Варди сложно обороняться, но я бы сказал, что против Траоре еще сложнее, потому что его скорость исключительна", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Добавим, что в этом сезон Траоре забил пять голов за "волков" во всех турнирах, включая три против "Манчестер Сити".
28.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
а слабо его купить?
под стиль Ливерпуля вписался бы идеально.
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Траоре по напору и ведению мяча очень похож на зубастика роналду! вчера аж дежавю было, когда он врывается в штрафную соперника
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Ван Дейку надо будет персонально закрывать его
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Он - очень, очень большой гигант)
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