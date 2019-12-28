"Ювентус" не отпустит Рабьо в "Арсенал"

Адриен Рабьо "Ювентус" не отпустит полузащитника Адриен Рабьо в "Арсенал" в следующем месяце.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что новоиспеченный наставник "канониров" Микель Артета хочет арендовать Рабьо на вторую половину этого сезона.

Адриен присоединился к "Ювентусу" лишь минувшим летом из ПСЖ в качестве свободного агента и к настоящему моменту сыграл минут меньше, чем резервный голкипер Джанлуиджи Буффон.

Артета надеялся воспользоваться этой ситуацией, однако Sport Mediaset утверждает, что в Турине исключают расставание с 24-летним французом в январе, даже на правах аренды.


Метки Арсенал, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 15:20

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  1. quavo 28.12.2019 15:37 # quavo
    лох который повелся на хз что. пусть гниет на лавке

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  2. narcot 28.12.2019 15:27 # narcot
    Ну что, рабьо, маменькин сыночек, помогли тебе твои итальянцы? А мог бы с псж Реал ебать

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