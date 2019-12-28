"Ювентус" не отпустит Рабьо в "Арсенал"
"Ювентус" не отпустит полузащитника Адриен Рабьо в "Арсенал" в следующем месяце.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что новоиспеченный наставник "канониров" Микель Артета хочет арендовать Рабьо на вторую половину этого сезона.
Адриен присоединился к "Ювентусу" лишь минувшим летом из ПСЖ в качестве свободного агента и к настоящему моменту сыграл минут меньше, чем резервный голкипер Джанлуиджи Буффон.
Артета надеялся воспользоваться этой ситуацией, однако Sport Mediaset утверждает, что в Турине исключают расставание с 24-летним французом в январе, даже на правах аренды.
28.12.2019 15:20
Просмотров: 701
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лох который повелся на хз что. пусть гниет на лавке
(ответить)
Ну что, рабьо, маменькин сыночек, помогли тебе твои итальянцы? А мог бы с псж Реал ебать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий