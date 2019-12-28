"Ювентус" не отпустит Рабьо в "Арсенал"

"Ювентус" не отпустит полузащитника Адриен Рабьо в "Арсенал" в следующем месяце.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что новоиспеченный наставник "канониров" Микель Артета хочет арендовать Рабьо на вторую половину этого сезона.



Адриен присоединился к "Ювентусу" лишь минувшим летом из ПСЖ в качестве свободного агента и к настоящему моменту сыграл минут меньше, чем резервный голкипер Джанлуиджи Буффон.



Артета надеялся воспользоваться этой ситуацией, однако Sport Mediaset утверждает, что в Турине исключают расставание с 24-летним французом в январе, даже на правах аренды.