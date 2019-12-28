Клопп не верит, что "Ливерпуль" пройдет весь сезон без поражений

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп по-прежнему считает, что его команде не удастся пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

В этом сезоне "красные" потеряли только два очка в Премьер-Лиге. Последний раз подопечные Клоппа проигрывали в чемпионате еще в начале января.

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге насчитывает уже 35 матчей — на 14 матчей меньше достижения "Непобедимых" "Арсенала".

Таким образом, если "красные" останутся без поражений до конца сезона, то покорят рекорд легендарной команды Арсена Венгера. Однако Клопп не верит, что это возможно, и вообще не думает о числах.

"49 матчей без поражений? Это громадное достижение. Я достаточно давно в этой профессии, и если вы спросите меня, возможно ли это, я скажу, что нет".

"Помню, в Дортмунде у нас была серия из 28 матчей, и это ощущалось как абсолютно исключительное достижение — но только когда оглядываешься назад, потому что в процессе все по-другому".

"Я очень оптимистичный человек, но не перед футбольным матчем. Я знаю, что мы можем выиграть его, но в своей жизни я никогда не думал, что мы непременно выиграем его. Это порой делает жизнь некомфортной".

"Я забываю обо всех этих числах. Если вы назовете мне их в следующий раз, я буду удивлен", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 28.12.2019 15:19 # elprimer
    Какой же Клопп все-таки адекватный и не заносчивый.
    The Normal One.

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  2. vyrentz 28.12.2019 14:36 # vyrentz
    28.12.2019 09:51 #
    mikkiynwa

    Количество сыгранных матчей АПЛ, уместивших 5 поражений:

    Челси: 7
    Ман Сити: 14
    Тоттенхэм: 14
    Арсенал: 17
    Ман Ютд: 17

    Ливерпуль: 86

    Источник: http://fapl.ru/posts/75637/?c=1#c7059160

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  3. electric 28.12.2019 14:20 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    П. С. Побьют рекорд покерят.

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  4. beatles-red 28.12.2019 14:17 # beatles-red
    Сотку без поражений оформит

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