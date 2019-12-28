Клопп не верит, что "Ливерпуль" пройдет весь сезон без поражений

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп по-прежнему считает, что его команде не удастся пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

В этом сезоне "красные" потеряли только два очка в Премьер-Лиге. Последний раз подопечные Клоппа проигрывали в чемпионате еще в начале января.



Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге насчитывает уже 35 матчей — на 14 матчей меньше достижения "Непобедимых" "Арсенала".



Таким образом, если "красные" останутся без поражений до конца сезона, то покорят рекорд легендарной команды Арсена Венгера. Однако Клопп не верит, что это возможно, и вообще не думает о числах.



"49 матчей без поражений? Это громадное достижение. Я достаточно давно в этой профессии, и если вы спросите меня, возможно ли это, я скажу, что нет".



"Помню, в Дортмунде у нас была серия из 28 матчей, и это ощущалось как абсолютно исключительное достижение — но только когда оглядываешься назад, потому что в процессе все по-другому".



"Я очень оптимистичный человек, но не перед футбольным матчем. Я знаю, что мы можем выиграть его, но в своей жизни я никогда не думал, что мы непременно выиграем его. Это порой делает жизнь некомфортной".



"Я забываю обо всех этих числах. Если вы назовете мне их в следующий раз, я буду удивлен", — цитирует Клоппа Goal.