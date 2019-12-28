Клопп не верит, что "Ливерпуль" пройдет весь сезон без поражений
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп по-прежнему считает, что его команде не удастся пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.
В этом сезоне "красные" потеряли только два очка в Премьер-Лиге. Последний раз подопечные Клоппа проигрывали в чемпионате еще в начале января.
Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге насчитывает уже 35 матчей — на 14 матчей меньше достижения "Непобедимых" "Арсенала".
Таким образом, если "красные" останутся без поражений до конца сезона, то покорят рекорд легендарной команды Арсена Венгера. Однако Клопп не верит, что это возможно, и вообще не думает о числах.
"49 матчей без поражений? Это громадное достижение. Я достаточно давно в этой профессии, и если вы спросите меня, возможно ли это, я скажу, что нет".
"Помню, в Дортмунде у нас была серия из 28 матчей, и это ощущалось как абсолютно исключительное достижение — но только когда оглядываешься назад, потому что в процессе все по-другому".
"Я очень оптимистичный человек, но не перед футбольным матчем. Я знаю, что мы можем выиграть его, но в своей жизни я никогда не думал, что мы непременно выиграем его. Это порой делает жизнь некомфортной".
"Я забываю обо всех этих числах. Если вы назовете мне их в следующий раз, я буду удивлен", — цитирует Клоппа Goal.
28.12.2019 14:00
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Последние комментарии:
Какой же Клопп все-таки адекватный и не заносчивый.
The Normal One.
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28.12.2019 09:51 #
mikkiynwa
Количество сыгранных матчей АПЛ, уместивших 5 поражений:
Челси: 7
Ман Сити: 14
Тоттенхэм: 14
Арсенал: 17
Ман Ютд: 17
Ливерпуль: 86
Источник: http://fapl.ru/posts/75637/?c=1#c7059160
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КНЯЗЬ!!!
П. С. Побьют рекорд покерят.
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Сотку без поражений оформит
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