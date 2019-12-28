Анчелотти не отпустит Ришарлисона в "Юнайтед"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти готов блокировать интерес "Манчестер Юнайтед" к нападающему Ришарлисону в январе.

Как сообщает Daily Mirror, Ришарлисон входит в шорт-лист "красных дьяволов" по укреплению своей атакующей мощи в зимнее трансферное окно.



"Юнайтед" рассматривает 22-летнего бразильца в качестве альтернативы нападающему "Ред Булл" Эрлингу Бреуту Холанду, который, если верить Tuttosport, уже согласился на переход в "Ювентус".



Однако оцениваемый в 70 миллионов фунтов Ришарлисон является центральной фигурой в планах Анчелотти на будущее. Карло возлагает большие надежды как на экс-игрока "Уотфорда", так и на его конкурентов по позиции в лице Доминика Калверт-Левина и Мойзе Кина.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Ришарлисон, чей контракт с "ирисками" рассчитан до 2024 года, забил шесть голов.