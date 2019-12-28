Прогнозы на субботние матчи 20-го тура Премьер-Лиги

В субботу, 28 декабря, всего через 48 часов после Boxing Day, нас ждут сразу семь матчей нового игрового дня в Премьер-Лиге. Будет много игр равных по силам команд, а это значит нас ждут сложно предсказуемые исходы. Тем интереснее прогнозы английских экспертов.





БРАЙТОН — БОРНМУТ

Суббота, 28 декабря, 15:30



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Игра "Брайтона" оставила положительное впечатление в поединке с "Тоттенхэмом", но "чайки" не смогли удержать даже ничью, ведя в счете после первого тайма на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", в итоге потерпев второе поражение кряду. "Борнмут" продолжает набирать очки только с представителями классической топ-6, сыграв вничью с "Арсеналом", что помогло сравняться по всем показателям с "Брайтоном". У обеих команд сейчас по 20 очков с одинаковой разницей забитых/пропущенных, и нас действительно ждет матч с непредсказуемым исходом в данном случае. Не забываем, что это одна из разновидностей дерби южного побережья Англии.



Ключевая статистика от Who Scored



- в трех последних матчах "Борнмута" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Борнмут" проиграл всего раз в 12 последних встречах с "Брайтоном";

- "Борнмут" забивал как минимум дважды в трех последних матчах на поле "Брайтона".



Прогноз Who Scored: 0:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Борнмута" — 4.1 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Брайтон" не может выиграть уже в четырех матчах чемпионата, но я ожидаю, что они вернутся на победный путь в поединке с "Борнмутом", который продолжает находиться не в лучшей форме, хоть и не проиграл "Арсеналу" у себя дома.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Брайтона" — 1.85 в БК Fonbet



НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН

Суббота, 28 декабря, 18:00



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"Ньюкасл" провел нетипичный для себя при Стиве Брюсе матч на "Олд Траффорд", пропустив за один тайм больше мячей, чем за пять предыдущих поединков, одним из которых был матч с чемпионом — "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед" раз за разом наказывал игроков "Ньюкасла" за потери мяча в центре поля, которые случались ввиду неспособности "сорок" выдерживать коллективный прессинг "дьяволов". Нечто подобное мы уже видели в исполнении "Ньюкасла" с "Ливерпулем", когда команда Брюса также повела в счете, но очень быстро рассыпалась под давлением "красных". "Эвертон" же добыл три очка, которые "не пахнут", в сложнейшем матче с "Бернли", где как раз чаще выступал в положении команды, которая теряла мяч и не могла связать игру в атаке из-за прессинга противника. Но — "ириски" смогли забить победный гол не мытьем, так катаньем, потому что были упорны и трудолюбивы.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ньюкасл" не проигрывает уже в восьми домашних матчах кряду;

- в трех последних матчах "Эвертона" сыграла ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Эвертон" выиграл всего раз в 12 последних выездных матчах.



Прогноз Who Scored: 0:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Эвертона" — 2.15 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Ньюкасл" непобедим в семи последних домашних матчах в чемпионате, но им, возможно, придется довольствоваться одним набранным очком против "Эвертона", который не проигрывает уже в пяти матчах кряду и сумел добыть победу в первом поединке под руководством Карло Анчелотти.



Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.4 в БК Fonbet



САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС

Суббота, 28 декабря, 18:00



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"Саутгемптон" сотворил главную сенсацию Boxing Day, обыграв "Челси" на выезде, даже без своего главного бомбардира Данни Ингса в основе, которого Ральф Хазенхюттль приберег для игры с "Кристал Пэлас", где, вероятно, видел три очка для своей команды более реальными. Ингс появился на поле во втором тайме, но главным героем матча стал подменивший его Обафеми. "Саутгемптон" выиграл четыре из шести последних матчей, но и "Пэлас" был хорош на этом отрезке, набрав всего на одно очко меньше и уступив всего раз. Нас ждет матч равных соперников с непредсказуемым исходом, но стоит отметить, что хозяева в этой паре не побеждали в четырех последних встречах.



Ключевая статистика от Who Scored



- в четырех последних выездных матчах "Пэлас" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "Кристал Пэлас" проиграл всего один из шести последних матчей;

- в трех из четырех последних встречах этих команд побеждали гости.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.5 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Потрясающая победа над "Челси" в исполнении "Саутгемптона" стала украшением Boxing Day, но "орлы" также сумели выиграть, добыв волевую победу над "Вест Хэмом". В этом сезоне "святые" набрали на выезде больше очков, чем дома, но в последнее время они одержали несколько важных побед на "Сент-Мэри", и я жду, что хозяева тут возьмут три очка.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Саутгемптона" и обе забьют — 3.95 в БК Fonbet



УОТФОРД — АСТОН ВИЛЛА

Суббота, 28 декабря, 18:00



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Продолжается серия матчей "Астон Виллы" с командами, пребывающими в зоне вылета. После поединка с "вилланами" "Саутгемптон" покинул опасную зону, а вот "Норвич" опустился на последнюю строчку. Сами же "львы", хоть и обыграли "канареек", вымучив три очка, остались в тройке потенциальных неудачников и теперь сыграют против самого опасного сейчас аутсайдера — оживающего при Найджеле Пирсоне "Уотфорда". "Шершни" не проиграли на поле "Шеффилда" и победили дома "Манчестер Юнйтед", демонстрируя все признаки выхода из кризиса. "Астон Вилла" же, хоть и выиграла у "Норвича", не убедила в том, что готова выйти на путь стабильности и движения вверх.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" выиграл всего два матча из 23 последних в Премьер-Лиге;

- в пяти последних матчах "Уотфорда" в чемпионате проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Астон Вилла" пропускала как минимум дважды в пяти последних выездных матчах, не сумев выиграть ни одного из них.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.6 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



В предыдущем туре "Вилла" набрала столь необходимые для нее три очка, обыграв дома "Норвич", в то время как "Уотфорд" закрепил свою победу над "Манчестер Юнайтед" хорошим результатом на поле "Шеффилда". Я не могу тут выделить фаворита, поэтому поставлю на ничью.



Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.6 в БК Fonbet



НОРВИЧ — ТОТТЕНХЭМ

Суббота, 28 декабря, 20:30



Видеотрансляция:



"Норвич" закономерно опустился на последнее место в таблице, проиграв очередной матч прямому конкуренту. "Канарейки" время от времени набирают очки, но, пропуская как минимум дважды в восьми последних домашних играх, сложно рассчитывать на выход из сложной ситуации, в которой оказалась команда Даниэля Фарке. "Тоттенхэм" не без труда одолел "Брайтон" и снова приблизился к топ-4, но было заметно, что физическое состояние подопечных Моуриньо далеко от идеального.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Норвич" пропускал как минимум дважды в восьми последних домашних матчах в Премьер-Лиге;

- в восьми из девяти последних домашних матчей "канареек" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- точно так же ставка на ТБ2.5 проходила в восьми из девяти последних выездных матчей "шпор".



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Тоттенхэма" и обе забьют — 2.8 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



В воскресенье "шпоры" проиграли на своем поле "Челси", но сумели взять три очка с "Брайтоном". Я жду, что они закрепят свой успех с "чайками" на "Кэрроу Роуд" и продолжат преследовать "Челси". "Канарейки" выиграли только один из последних 14 матчей, и они начнут 2020 год в зоне вылета — вне зависимости от результата этого матча.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Тоттенхэма" — 1.72 в БК Fonbet



ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР

Суббота, 28 декабря, 20:30



Видеотрансляция:



"Вест Хэм" продолжает движение вниз по ступенькам турнирной таблицы, и после поражения от "Кристал Пэлас" команда Мануэля Пеллегрини оказалась на грани попадания в зону вылета. Очевидно, что такими темпами чилиец все же наработает на отставку перед открытием зимнего трансферного окна, но как минимум два матча, чтобы исправить положение вещей, у него будут. "Лестер" разочаровал в матчах с "Сити" и "Ливерпулем", чем поставил под сомнение способность финишировать в топ-4, и нуждается в победе над "Вест Хэмом" для поддержания собственного реноме. "Лисы" набрали всего одно очко в трех последних матчах и рискуют потерять тот кураж, который помог им подняться на второе место.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Вест Хэм" пропускал как минимум трижды в трех последних домашних матчах чемпионата;

- также "Вест Хэм" проиграл все трех последних домашних матча в Премьер-Лиге;

- "Лестер" проиграл всего раз в 10 последних встречах с "Вест Хэмом".



Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Лестера" — 1.91 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Вест Хэм" упустил преимущество и все три очка в матче с "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк" в четверг, и это продолжение истории "шаг вперед и два назад" в исполнении команды Пеллегрини. "Лестер" оказался не готов к конкуренции с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", но сейчас они могут вернуться в привычную среду матчей с середняками и аутсайдерами, где стабильно набирают очки.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Лестера" — 1.91 в БК Fonbet



БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Суббота, 28 декабря, 22:45



Видеотрансляция:



"Манчестер Юнайтед" не отличается стабильностью — после удручающего по качеству игры матча с "Уотфордом", проигранного аутсайдеру, "красные дьяволы" выдали феерический тайм с "Ньюкаслом", когда размазали по газону команду, которая на тот момент была их соседом по турнирной таблице. В основном проблемы у МЮ возникают в выездных матчах, и "Бернли" будет непростым соперником для них на "Терф Мур" после поражения от "Эвертона" на Boxing Day. Впрочем, в этом сезоне "бордовые" редко набирают очки с командами из топ-6. Интересный момент — "Бернли" проиграл все три последних домашних матча с "Юнайтед", но в трех последних выездах на "Олд Траффорд" добивался ничейного результата.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Юнайтед" выиграл три последних встречи с "Бернли" на "Терф Мур";

- также "Юнайтед" не пропускал в четырех последних матчах на поле "Бернли";

- в шести последних встречах между этими командами на "Терф Мур" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- также ТМ2.5 случился в трех последних матчах "Бернли" в чемпионате.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Манчестер Юнайтед" — 1.9 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Одного гола было достаточно в последних двух матчах "Бернли", чтобы определить победителя, и я ожидаю, что и в поединке с "Манчестер Юнайтед" нас ждет малорезультативная игра. В воскресенье МЮ разочаровал на "Викаридж Роуд", но в четверг не оставил шансов "Ньюкаслу". Я чувствую, что тут команды поделят очки.



Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.6 в БК Fonbet



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru